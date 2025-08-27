Un triple choque entre buses del Metropolitano se registró en la estación Angamos, en el distrito limeño de Surquillo, informó la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Según Arturo Ruiz, subdirector de servicios de transporte regular de la ATU, en declaraciones a Canal N, 44 personas quedaron heridas tras el accidente.

El funcionario indicó que el accidente consistió en un choque por alcance entre tres vehículos del Metropolitano, un hecho que es considerado inusual y grave.

Testigos del hecho señalaron que un bus del corredor vial se detuvo en dirección norte a sur en la estación Angamos, para que los pasajeros pudieran bajar y subir.

En ese momento, otro bus chocó con la parte trasera del vehículo que estaba estacionado, lo que provocó que un tercer bus también se involucrara en el accidente.

Por su parte Eric Reyes, director de Operaciones de la ATU, indicó que se activó todos los protocolos de atención y emergencia, en coordinación con los operadores del corredor y clínicas locales, con el fin de garantizar asistencia a los heridos

“Los más graves, que han sido ocho, han sido derivados al Casimiro Ulloa”, indicó el funcionario.