Accidente en el Metropolitano se registró en la estación Angamos, en el distrito limeño de Surquillo. Foto: Carlos Hinostroza/GEC
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

entre buses del Metropolitano se registró en la estación Angamos, en el distrito limeño de Surquillo, informó la (ATU).

Según Arturo Ruiz, subdirector de servicios de , en declaraciones a Canal N, 44 personas tras el accidente.

El funcionario indicó que el accidente consistió en un choque por alcance entre , un hecho que es considerado inusual y grave.

Testigos d señalaron que un bus del corredor vial se detuvo en dirección norte a sur en la estación Angamos, para que los pasajeros pudieran bajar y subir.

En ese momento, otro bus con la parte trasera del vehículo que estaba estacionado, lo que provocó que un tercer bus también se involucrara en el accidente.

Por su parte Eric Reyes, , indicó que se activó todos los protocolos de atención y emergencia, en coordinación con los operadores del corredor y clínicas locales, con el fin de garantizar asistencia a los heridos

“Los más graves, que han sido ocho, han sido derivados al Casimiro Ulloa”, indicó el funcionario.

