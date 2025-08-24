El Ministerio de Salud oficializó las fechas de inicio y término del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) correspondiente al proceso 2025-II, requisito indispensable para los profesionales de las ciencias de la salud que aspiren a ocupar cargos en entidades públicas, postular a programas de segunda especialización o acceder a becas estatales.

A través de la Resolución Ministerial Nº 542-2025/MINSA, publicada el 22 de agosto de 2025 en el diario oficial El Peruano, se dispuso que los profesionales que adjudiquen una plaza remunerada inicien la prestación el 1 de octubre de 2025 y la concluyan el 30 de setiembre de 2026.

En el caso de quienes obtengan una plaza en la modalidad equivalente, el servicio comenzará el 10 de octubre de 2025 y culminará también el 30 de setiembre de 2026. De esta manera, se mantiene la duración máxima de doce meses calendario prevista en el Reglamento de la Ley N.º 23330.

El Serums constituye un requisito obligatorio para médicos, enfermeros, obstetras, odontólogos, químicos farmacéuticos y otros profesionales del sector, y tiene como finalidad garantizar la presencia de recursos humanos en salud en zonas rurales y urbano marginales, donde existe una alta demanda de atención médica.

El Ministerio de Salud recordó que esta prestación es un paso indispensable para el desarrollo de la carrera profesional en el ámbito público y para el acceso a beneficios académicos y económicos otorgados por el Estado.

La norma señala que la decisión fue sustentada por la Dirección General de Personal de la Salud y la Dirección de Planificación del Personal de la Salud, en coordinación con la Oficina General de Asesoría Jurídica.

Asimismo, se encargó a la Oficina de Transparencia y Anticorrupción la publicación de la resolución en el portal institucional del Minsa, en paralelo a su difusión en El Peruano. Con ello, el sector salud establece de manera oficial el cronograma que regirá para los profesionales que participen en el proceso SERUMS 2025-II.