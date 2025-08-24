Novo Nordisk, laboratorio danés presente en Perú desde 2011, anunció la puesta en marcha de dos asociaciones público-privadas (APP) para realizar una serie de acciones orientadas a la atención y prevención de la diabetes y la obesidad. Los acuerdos se ejecutan con el laboratorio Roche y con las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) Sur y Norte del Ministerio de Salud (Minsa).

Rosario Cosentino, directora de Asuntos Públicos de Novo Nordisk, indicó que las iniciativas apuntan a enfrentar una problemática de salud pública de relevancia en el territorio nacional.

En Perú, refirió que el 25.7% de personas mayores de 15 años padece obesidad, con mayor prevalencia en mujeres (29.9%) frente a hombres (21.1%), de acuerdo con cifras nacionales de 2024. Si se considera el exceso de peso —que incluye sobrepeso y obesidad—, el índice alcanza al 62.2% de la población.

En el caso de la diabetes, en Lima Metropolitana, se estima que cinco de cada 100 personas mayores de 20 años la padecen. La evolución también refleja un crecimiento sostenido: mientras en 2014 la tasa en mayores de 15 años era de 3.2%, en 2024 se elevó a 5,3%.

Próximos pasos de la farmacéutica Novo Nordisk

Además de las APP anunciadas, Novo Nordisk informó que traerá al mercado peruano nuevas terapias farmacéuticas en los próximos meses. Asimismo, ampliará el programa “Cambiando la diabetes en niños” con la apertura de dos nuevos módulos de atención para pacientes y familiares.

Actualmente, la compañía cuenta con una sola planta en Sudamérica y está ubicada en Brasil, donde produce insulina.

En tanto, Perú se encuentra entre los cuatro mercados más relevantes para la compañía en Sudamérica. A fines de octubre, lanzará el programa “Ciudades más saludables”, que buscará fomentar alimentación natural, menos industrializada y la creación de espacios para la actividad física.

En Perú, el 62.2% de la población padece exceso de peso, según cifras oficiales de 2024. (Foto: Pexels).

Impacto económico y social

El sobrepeso y la obesidad generan altos costos para las familias peruanas, equivalentes al 17.67% del gasto sanitario, lo que representó US$ 710.9 millones en 2019. A esta cifra se suman las pérdidas económicas por productividad —incluyendo ausentismo laboral y muertes prematuras— que alcanzaron US$ 706.2 millones, el 0.31% del PBI de ese año.

Respecto a la diabetes, el gasto sanitario en 2024 ascendió a US$ 1,880 millones, con un costo por persona de US$ 1,408. El impacto económico de la enfermedad en el Perú aumentó en 113% entre 2011 y 2022, el mayor crecimiento en la región.