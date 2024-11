Entre enero y septiembre de este año, el Seguro Social de Salud (EsSalud) registró un total de 24,421 nuevos casos de diabetes en todo el país, de los cuales aproximadamente 10,000 corresponden a asegurados de las redes de Lima y Callao.

El 53% de los nuevos diagnósticos de diabetes corresponde a mujeres, con mayor incidencia en el grupo de 55 a 59 años. En los hombres, que representan el 47% de los casos, el grupo más afectado es el de 65 a 69 años.

César Amaro, investigador principal en temas de salud de Videnza Instituto, explicó a Gestión que -actualmente- todo paciente por ley en el país cuenta con un seguro médico, el cual le permite acceder al tratamiento de diversas enfermedades y atenciones de emergencia.

Sin embargo, pese a lo que establece la norma, cuando un paciente llega a un establecimiento de salud, se tropieza con la realidad de que no hay medicamento ni reactivos para realizarse pruebas de laboratorio; e incluso no hay citas médicas. “Muchos enfrentan un “gasto de bolsillo” significativo porque los medicamentos no siempre están disponibles en los centros de salud públicos”

“Según la política estatal establecida hace más de 15 años, se busca que toda la población tenga acceso a un seguro de salud. Desde 2019, con el Decreto de Urgencia 017-2019, todos los peruanos tienen acceso automático a un seguro de salud, alcanzando prácticamente una cobertura del 100%, aunque con limitaciones de acceso a medicamentos”, señaló.

Asimismo, mencionó que del total de asegurados, el 73.1% pertenece al Seguro Integral de Salud (SIS), mientras que el 22.1% a sistemas de las Fuerzas Armadas, Policía, y una pequeña proporción al sistema privado.

Un dato que preocupa es que, desde el 2019 el Estado ha ido disminuyendo el presupuesto para el tratamiento de esta enfermedad, aun cuando el número de pacientes con diabetes se va incrementando.

Así, en ese año el presupuesto asignado para medicamentos para enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, fue de S/ 15 millones; mientras que en el 2024, el monto se ha reducido a S/ 9 millones.

“Se estima que existen más de 1.7 millones de personas en el Perú con diabetes, de las cuales solo la mitad conoce su diagnóstico”, añadió.

La diabetes afecta a más de un millón de peruanos y es considerada la séptima causa de muerte en nuestro país, según el Ministerio de Salud.

Precios para el tratamiento de la diabetes

En diálogo con el endocrinólogo Andrés Gómez, señaló que la diabetes es una enfermedad crónica con un costo significativo, incluso en el sistema público. “La prevención es clave, ya que evitar la aparición de esta enfermedad reduce considerablemente los gastos del paciente”.

En su opinión, desde el Estado se deberían difundir más campañas de concientización, sobre todo ante el aumento de niños con obesidad.

Sobre el tratamiento, refirió que existe un sinfín de medicamentos; desde pastillas, inyectables, insulina, entre otros. “Sin embargo, ningún paciente con esta enfermedad puede automedicarse o iniciar un tratamiento sin antes realizarse los exámenes de laboratorio y si no cuenta con un seguro médico, el problema se agrava por falta de recursos económicos”, adviritó.

“No obstante, el problema radica en que no solo bastará con una medicina, pues si no se llega a controlar debidamente la diabetes, puede causar otros males como neuropatías, fallas renales y más. Ahí se va incrementando el precio de los tratamientos”, dijo.

La semaglutida está ayudando a miles de personas contra la diabetes tipo 2, pero además puede ayudar a reducir el riesgo coronario y la apnea del sueño.

Nuevos tratamientos para la diabetes

El doctor Gómez contó que existen medicamentos innovadores como los agonistas de receptores GLP-1, usados también para bajar de peso. “Su tratamiento mensual puede oscilar entre 800 y 1,000 soles”.

Otras moléculas avanzadas, como inhibidores de DPP-4 o SG2, cuestan entre 150 y 200 soles la caja de 30 tabletas.

Herramientas de monitoreo de glucosa:

Glucómetros básicos en el Perú pueden costar entre S/ 170 y S/ 380 . Las tiras reactivas y lancetas se venden por separado y pueden costar entre S/ 120 dependiendo del modelo del glucómetro.

. Las tiras reactivas y lancetas se venden por separado y pueden costar entre S/ 120 dependiendo del modelo del glucómetro. Sensores de glucosa que miden en tiempo real, cuestan aproximadamente S/ 500 el pack (sensor + lector), con un recambio del sensor cada 15 días que puede costar entre S/ 200 y S/ 250.

Costos de consultas y exámenes médicos:

Consultas médicas particulares pueden variar entre 120 y 350 soles , dependiendo del sector económico y ubicación.

, dependiendo del sector económico y ubicación. Un paquete básico de exámenes (glucosa basal, hemoglobina glicosilada, función renal) cuesta entre 200 y 300 soles en laboratorios de calidad.

Diabetes. (AP Photo/Reed Saxon)

Avances tecnológicos y opciones quirúrgicas:

Además de sensores, existe acceso a bombas de insulina (para diabetes tipo 1 y algunos pacientes con tipo 2). Esta herramienta puede costar US$ 6 mil.

(para diabetes tipo 1 y algunos pacientes con tipo 2). Esta herramienta puede costar US$ 6 mil. Además, existen cirugías bariátricas para pacientes con diabetes y obesidad que buscan mejorar su control metabólico. El precio puede variar entre S/ 15 mil y S/ 20 mil.

“Estos precios puede alarmar a más de uno porque realmente es caro, pero el mensaje siempre va a ser la prevención. Para ello solo se necesita comer sano, bajar los niveles de azúcar, hacer deporte y realizarse los chequeos preventivos, sobre todo si en la familia existe un precedente”, precisó.

Gastos adicionales: la nutrición

Marielle Horruitiner, docente de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Científica del Sur, mencionó que “los pacientes también deben afrontar altos costos en alimentos adecuados para controlar la diabetes, ya que las opciones saludables (proteínas, frutas, verduras) son más caras que los carbohidratos simples (arroz, pan), que no son adecuados para controlar los niveles de azúcar en sangre”.

Para la especialista, los factores de riesgo (obesidad, sedentarismo) deben ser abordados desde la atención primaria. “La prevención de la diabetes y sus complicaciones, como problemas renales, visión y circulación, es esencial para reducir los costos futuros de tratamientos más complejos, como la diálisis u otros”, mencionó.

Finalmente, recordó que llevar una alimentación adecuada es primordial en el tratamiento de la diabetes. “Ser selectivo en los alimentos también tiene un costo, pero aprovechemos que en nuestro país hay variedad de insumos que nos permiten lograr la meta, como consumir verduras, legumbres y frutas bajas en azúcar”, precisó.

