Fiscalía Especializada en Materia Ambiental inspecciona zona afectada por derrame de petróleo en el río Marañón, en Loreto. Foto: Ministerio Público.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Loreto–Nauta realizó una inspección técnica en el distrito de Urarinas, en la , con el objetivo de verificar en campo las condiciones y consecuencias del derrame de petróleo registrado en el .

La diligencia estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Jackeline Hoffman Panduro, quien se desplazó hasta el área afectada para constatar los impactos ambientales ocasionados por el vertimiento de crudo, que habría ocurrido en el puerto de la Estación 1 del Oleoducto Norperuano.

De acuerdo con información preliminar, el incidente también habría afectado a pobladores de las comunidades nativas de Saramurillo y San José de Saramuro, ubicadas en la zona de influencia del río.

Las acciones de verificación se realizan en coordinación con especialistas del y de la Capitanía de Puertos, entidades que participan en la evaluación de los daños, la determinación de las causas del derrame y la identificación de posibles responsables.

Durante la inspección también se supervisó la implementación de medidas de remediación en el área afectada, con el fin de mitigar los impactos sobre los ecosistemas acuáticos del Marañón y reducir los efectos del derrame en los recursos naturales de la zona.

El Ministerio Público indicó que continuará con el seguimiento de este caso y con las acciones correspondientes para asegurar la protección ambiental y la adopción de medidas correctivas frente a eventos que comprometan los recursos naturales de Loreto.

