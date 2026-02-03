La región Loreto registrará en los próximos días un marcado aumento de la sensación térmica, que podría llegar hasta los 39 °C, en el marco de las condiciones propias de la temporada. Así lo informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que atribuyó este escenario a la presencia de altas temperaturas, elevada humedad y periodos de brillo solar, especialmente durante las mañanas.

Entre el lunes y el miércoles se prevén temperaturas máximas de entre 32 °C y 33 °C; sin embargo, la sensación térmica podría ubicarse entre los 38 °C y 39 °C. En tanto, durante las madrugadas se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 23 °C, con presencia de neblina y una rápida aparición del sol en las primeras horas del día.

Pese a este incremento del calor, las lluvias vespertinas continuarán presentándose con intensidad leve a moderada, conforme a la temporada, indicó el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente.

El director de la Dirección Regional 8 del Senamhi Loreto, Marco Paredes, señaló que estas condiciones son habituales para esta época del año; no obstante, precisó que el jueves y viernes las precipitaciones podrían intensificarse, alcanzando niveles de moderada a fuerte intensidad durante las tardes y noches, con posibilidad de extenderse hasta el fin de semana.

Desde el monitoreo meteorológico, se observa el desplazamiento de sistemas de lluvia desde la región Amazonas hacia la provincia del Datem del Marañón, así como precipitaciones en Ucayali que podrían influir en diversas zonas de Loreto, incrementando la probabilidad de lluvias intensas en algunos sectores.

La región Loreto afrontará días de intenso calor, con sensación térmica cercana a los 39 °C, según el Senamhi. Foto: Andina.

Situación de los ríos

En cuanto al comportamiento de los ríos, el Senamhi informó que el río Amazonas continúa en ascenso y se encuentra próximo a activar la alerta hidrológica amarilla en la estación de control de Iquitos.

Por su parte, los ríos Marañón y Ucayali permanecen en alerta roja, mientras que el río Huallaga se mantiene en alerta naranja, todos con tendencia creciente.

Ante este panorama, el Senamhi recomendó a la población —especialmente a quienes residen en zonas ribereñas— mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar las medidas preventivas necesarias frente al calor intenso y las lluvias persistentes.