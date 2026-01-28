Distintos distritos de Lima Metropolitana ubicados lejos del mar registraron este martes 27 temperaturas próximas a los 33 °C, considerado extremadamente cálido, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

La Molina, ubicada al este de la capital, fue uno de los distritos afectados por el intenso calor con una temperatura de 32.6°C al mediodía. La entidad informó que, hasta el momento, esa es la temperatura más alta en lo que va del verano 2026.

Janeth Huamán, meteoróloga del Senamhi, dijo que los distritos ubicados en Lima este y Lima norte han reportados estos niveles de calor. Sin embargo, apuntó que la sensación térmica está llegando a valores de 33°C y 34°C.

“Los distritos del sector norte, como Carabayllo, y los que están en el sector este, como La Molina, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, presentan los valores más altos de temperatura, por encima de los 32°C. Esto es el valor más alto en lo que va del año“, dijo en TV Perú.

Recordó que Senamhi, a través de sus cuentas oficiales, ya había anticipado que estas condiciones persistirán hasta el miércoles 28 de enero, según el aviso meteorológico de nivel naranja, lo que implica una alerta ante la persistencia de temperaturas elevadas.

Por esta razón pidió a la ciudadanía protegerse bien del calor, sobre todo en el horario entre las 10:00 am. y 15:00 pm, cuando el sol es más intenso.

“Si bien es cierto que la temperatura tiene un valor de 32°C, debemos recalcar que la sensación térmica alcanza niveles de 33°C y 34°C. Por eso las personas sienten mucho bochorno”.

Lima registró un nivel muy alto de radiación ultravioleta solar

La ciudad de Lima registró un valor de 8 en el promedio de radiación ultravioleta en diciembre del 2025, categoría de exposición muy alta para la salud y que representó un 33.3% superior al registrado en diciembre del 2023 (6), así lo informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de acuerdo con los datos alcanzados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El último informe técnico Estadísticas Ambientales revela, además, que el domingo 7 de diciembre del 2025 se alcanzó el valor máximo de radiación (10), considerado como una categoría de exposición muy alta para la salud y, comparándolo con el valor máximo mensual del 2023 (8), representó un incremento de 25%.

Cabe recordar que de junio del 2024 a marzo del 2025 el Senamhi no registró información respecto a los índices de radiación ultravioleta debido al mantenimiento de la estación meteorológica, por lo que no se cuenta con indicadores que correspondan a diciembre del 2024.