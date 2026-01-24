El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa que las condiciones de humedad registradas en la región andina vienen favoreciendo de manera significativa el avance de la campaña agrícola 2025-2026.

Los principales cultivos de seguridad alimentaria, como papa, maíz amiláceo, quinua, haba, cebada, trigo y otros de pan llevar muestran una mejora notable en su desarrollo. En la mayoría de las zonas evaluadas, los cultivos se encuentran en buen estado fitosanitario, atravesando etapas clave como el crecimiento vegetativo y el inicio de la floración, especialmente en parcelas que lograron una recuperación favorable. No obstante, la ocurrencia puntual de eventos climáticos extremos, como lluvias intensas, granizadas y nevadas, generaron afectaciones localizadas.

En localidades como Ayaviri, Capazo y Mañazo (Puno), así como en zonas como Cachachi y Celendín (Cajamarca), se reportaron daños en cultivos de maíz y papa a causa de granizadas. Por otro lado, en sectores como Capachica (Puno), el incremento de la humedad elevó el riesgo de enfermedades fitosanitarias, registrándose incidencias de mildiu en quinua cercanas al 15% en campos en fase de floración.

Para el sector pecuario, las precipitaciones favorecieron el rebrote y macollaje de pastos naturales y cultivados, lo que incremento la disponibilidad de alimento para el ganado. Sin embargo, en zonas altoandinas del sur persisten reportes de mortalidad de animales, principalmente crías y ejemplares débiles, así como el riesgo de infecciones respiratorias y diarreicas, así como abortos y mortalidad de crías por hipotermia, sobre todo en zonas que carecen de refugios adecuados.

Según el pronóstico del Senamhi, se prevé que en los próximos días, los cultivos continúen desarrollando sus fases fenológicas bajo condiciones húmedas favorables, en especial aquellos que inician etapas de floración, espiga, llenado de granos y tuberización. Aun así, no se descarta la ocurrencia de eventos extremos propias de la temporada, así como la aparición de enfermedades asociadas a la alta humedad.

Para el sector pecuario, se espera que la ganadería logre mejorar progresivamente su estado corporal, favorecido por el crecimiento y desarrollo de los pastizales. Sin embargo, no se descarta que incremente los casos de infecciones respiratorias y diarreicas, así como el riesgo de abortos y muertes de crías y casos por hipotermia en animales débiles debido a las lluvias persistentes y nevadas, entre otras; especialmente en los hatos que no cuentan con cobertizos.

Se recomienda implementar sistemas de drenaje en parcelas propensas al encharcamiento y reforzar el monitoreo fitosanitario preventivo. En el sector pecuario, se aconseja proporcionar refugios secos y techados para proteger a las crías y a las hembras gestantes.

El Senamhi reafirma su compromiso de brindar información agrometeorológica oportuna y confiable, e invita al sector agrario a mantenerse informado a través de sus canales oficiales, fortaleciendo así la prevención y la toma de decisiones frente a la variabilidad climática.