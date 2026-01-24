Cultivos. (Foto: GEC)
Cultivos. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa que

Los principales cultivos de seguridad alimentaria, como papa, maíz amiláceo, quinua, haba, cebada, trigo y otros de pan llevar muestran una mejora notable en su desarrollo. En la mayoría de las zonas evaluadas, los cultivos se encuentran en buen estado fitosanitario, atravesando etapas clave como el crecimiento vegetativo y el inicio de la floración, especialmente en parcelas que lograron una recuperación favorable. No obstante, la ocurrencia puntual de eventos climáticos extremos, como lluvias intensas, granizadas y nevadas, generaron afectaciones localizadas.

En localidades como Ayaviri, Capazo y Mañazo (Puno), así como en zonas como Cachachi y Celendín (Cajamarca),

LEA TAMBIÉN: Agro peruano en el sudeste asiático: el cacao y el reto del valor agregado

Para el sector pecuario, las precipitaciones favorecieron el rebrote y macollaje de pastos naturales y cultivados, lo que incremento la disponibilidad de alimento para el ganado. Sin embargo, en zonas altoandinas del sur persisten reportes de mortalidad de animales, principalmente crías y ejemplares débiles, así como el riesgo de infecciones respiratorias y diarreicas, así como abortos y mortalidad de crías por hipotermia, sobre todo en zonas que carecen de refugios adecuados.

Según el pronóstico del Senamhi, se prevé que en los próximos días, los cultivos continúen desarrollando sus fases fenológicas bajo condiciones húmedas favorables, en especial aquellos que inician etapas de floración, espiga, llenado de granos y tuberización. Aun así, no se descarta la ocurrencia de eventos extremos propias de la temporada, así como la aparición de enfermedades asociadas a la alta humedad.

Para el sector pecuario, se espera que la ganadería logre mejorar progresivamente su estado corporal, favorecido por el crecimiento y desarrollo de los pastizales. Sin embargo, no se descarta que incremente los casos de infecciones respiratorias y diarreicas, así como el riesgo de abortos y muertes de crías y casos por hipotermia en animales débiles debido a las lluvias persistentes y nevadas, entre otras; especialmente en los hatos que no cuentan con cobertizos.

Se recomienda implementar sistemas de drenaje en parcelas propensas al encharcamiento y reforzar el monitoreo fitosanitario preventivo. En el sector pecuario, se aconseja proporcionar refugios secos y techados para proteger a las crías y a las hembras gestantes.

El Senamhi reafirma su compromiso de brindar información agrometeorológica oportuna y confiable, e invita al sector agrario a mantenerse informado a través de sus canales oficiales, fortaleciendo así la prevención y la toma de decisiones frente a la variabilidad climática.

TE PUEDE INTERESAR

4 cultivos enfrentan riesgos por el clima: el pronóstico que preocupa al agro
Arándanos, uvas y más: los cultivos que se perfilan como las frutas más exportadas
Exportar desde Perú cuando el mundo no produce: las sorpresas del agro en 9 cultivos
Agro “se mueve”: los 2 cultivos de la costa con potencial para migrar a sierra y selva

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.