El actual gobierno debe considerar entre sus prioridades la reglamentación de la nueva Ley Agraria, aprobada por el Congreso de la República en agosto del año pasado y promulgada un mes después, señaló el presidente del Comité de Agroindustrias, alimentos y bebidas de la Asociación de Exportadores (ADEX), Mario Salazar Vergaray.

“La reglamentación de la norma permitirá el desarrollo de los pequeños productores y de la agricultura familiar, incentivando su formalización, otorgándoles beneficios tributarios e integrándolos a la cadena agroexportadora”, declaró.

En esa línea, manifestó que la persona que asuma la Presidencia de la República el 28 de julio del 2026 tendrá la misión de asegurar la estabilidad de las exportaciones y respetar las leyes vigentes. En un contexto internacional complejo –añadió– marcado por las asimetrías entre economías grandes, medianas y pequeñas, es fundamental tener una administración comprometida con el comercio exterior.

“La nueva Ley Agraria ofrece un marco favorable para la materialización de inversiones durante los próximos 10 años. El objetivo ahora es diversificar la oferta exportable, acceder a nuevos mercados y consolidar nuestra presencia en aquellos ya conquistados”, puntualizó Salazar Vergaray.

El representante del gremio consideró que uno de los factores que explican el buen desempeño de las agroexportaciones en el 2025 fue la evolución favorable de la producción de alimentos como el mango, palta, arándano, uva, entre otros.

LEA TAMBIÉN: Cerro Prieto evalúa ampliar área de espárragos tras elevar exportaciones en 2025

Proyecciones de exportaciones

En el marco del lanzamiento de la ‘Agenda Agroexportadora 2026: Oportunidades que impulsan el sector’, el primer vicepresidente de Adex, Rafael del Campo Quintana, informó que al cierre del 2025 se espera lograr exportaciones agrarias por alrededor de US$ 14 mil 500 millones, logrando un nuevo récord histórico.

“Este dinamismo refleja el esfuerzo permanente de todos los actores involucrados por generar condiciones favorables para el comercio exterior. Desde el gremio fomentamos, de manera sostenida, una estrategia de promoción comercial a fin de generar oportunidades concretas de negocio, fortaleciendo la presencia del agro peruano en el mundo”, indicó.

Presidente del Comité de Agroindustrias, alimentos y bebidas de la Asociación de Exportadores (ADEX), Mario Salazar Vergaray. Foto: Adex.

En ese sentido y con el objetivo de continuar la senda del crecimiento en el 2026, la Gerencia de Agroexportaciones de Adex presentó una serie de actividades, las cuales tienen como finalidad impulsar el desarrollo distintas cadenas productivas. Entre ellas el ‘Almuerzo Agroexportador’, ‘Congreso de Fresas’, ‘Encuentro Empresarial de Capsicum’, ‘Congreso de Pasifloras’, y ‘Expoalimentaria’.

Del Campo Quintana resaltó la articulación de esfuerzos entre el sector público y privado, especialmente de instituciones ligadas estrechamente con el sector exportador, como la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa).

Comentó que gracias a este trabajo conjunto y coordinado, Perú se ha colocado como el principal exportador de arándanos en el mundo, las uvas de mesa registran un incremento sostenido, y las paltas continúan consolidándose en los mercados más exigente