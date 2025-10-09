Algunos congresistas proponen que vuelva a estar vigencia la ley Nº 31110. Esta es la norma que se aprobó durante el gobierno de Francisco Sagasti y que permitió, hasta ahora, que se incremente la tasa del IR hasta 25% este año para el rubro. (Foto: Midagri).
Algunos congresistas proponen que vuelva a estar vigencia la ley Nº 31110. Esta es la norma que se aprobó durante el gobierno de Francisco Sagasti y que permitió, hasta ahora, que se incremente la tasa del IR hasta 25% este año para el rubro. (Foto: Midagri).
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

La nueva ley Agraria aún no da frutos, pero en el Congreso de la República ya buscan desaparecerla de raíz. Según constató Gestión, desde que se promulgó el pasado 11 de septiembre, ya son 6 los proyectos que han presentado diferentes legisladores para derogar este marco normativo.

TE PUEDE INTERESAR

Se abre un nuevo mercado para la agroexportación: las fresas peruanas ahora llegarán a Brasil
Agroexportación creció en 15 regiones, con la selva a la cabeza: estos son los productos
Estas son las 4 regiones que impulsarán la agroexportación este 2025, según la CCL

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.