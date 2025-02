El último sábado, el Gobierno designó al exdirector general de Operaciones en Salud del Minsa y allegado del ministro César Vásquez, Constantino Ávila, en dicho cargo, en reemplazo de la renunciante María Elena Aguilar.

Sin embargo, unas horas después, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dio marcha atrás y dejó sin efecto su nombramiento. De manera interina, la vicepresidenta del Consejo Directivo de EsSalud, Lelia Lazo Cornejo, asumirá sus funciones.

Esto, debido a que el funcionario en mención tenía vigente una orden de captura emitida el pasado viernes 24 de enero por el Segundo Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Ica.

Tras la audiencia realizada ese mismo día por un caso de supuesto fraude procesal, dicho juzgado notificó de esta decisión a la jefatura de la División de Requisitorias de la Policía Judicial para que se inscriba la orden de captura de Ávila.

Ávila no es el primer presidente de EsSalud con serios cuestionamientos. En esta nota repasaremos las polémicas designaciones que hubo en dicha institución, que mueve millones de soles al año.

María Elena Aguilar

A inicios de octubre del 2023, el Gobierno nombró a la doctora María Elena Aguilar Del Águila como nueva presidenta ejecutiva de EsSalud, en reemplazo de César Linares.

Aguilar estuvo al frente de dicha institución por el lapso de un año y cuatro meses; sin embargo, su salida del cargo se produjo en medio de la polémica por su presunto vínculo con el cirujano Mario Cabani, quien habría operado a la presidenta Dina Boluarte en una clínica estética.

Cuarto Poder reveló en noviembre pasado que la doctora habría trabajado en la clínica de Cabani, pero omitió consignarlo en su declaración jurada. Es más, Aguilar habría conseguido que su hija, María Alejandra García, trabajara en la clínica del cirujano.

Además, la relación con la familia Cabani se extiende más allá del ámbito profesional, pues Aguilar es amiga de promoción de Liliana Cabani, hermana del médico, quien, según Panorama, habría recomendado a Boluarte para que la nombrara en EsSalud.

Otro tema que ha llamado la atención es el caso de su hijo, Dante García Aguilar, quien el año pasado obtuvo su título de administrador y contrató con el Estado: habría recibido órdenes de servicio por S/ 6,000 del Proyecto Legado de la PCM.

La doctora María Elena Aguilar Del Águila se desempeñó como presidenta ejecutiva de EsSalud. Foto: GEC.

César Linares

César Linares Aguilar fue nombrado como mandamás de la institución en julio del 2023 y solo permaneció tres meses en el puesto.

El médico registraba antecedentes penales por diversos delitos. Fue investigado por lesiones (leves y culposas) y por concusión (sigue en audiencia). El 2022 fue investigado por presunto homicidio culposo; sin embargo, el caso registra un archivo preliminar.

También figuraba como militante de Perú Libre (PL) en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En respuesta, el galeno indicó en una entrevista que la mayoría de estas denuncias formuladas en su contra ya se encuentran archivadas por la Fiscalía. En ese sentido, dijo sentirse capacitado para liderar EsSalud.

Rosa Gutiérrez

La exministra de Salud, Rosa Gutiérrez, solo duró 11 días en el cargo. El exministro de Trabajo, Fernando Varela, decidió nombrarla en dicho puesto, pese a que meses atrás estuvo a punto de ser censurada en el Congreso debido a su mal manejo de la epidemia del Dengue.

Ni bien fue nombrada en el cargo, Gutiérrez no solo formó un grupo anticorrupción al interior de la institución, conformado por la exprocuradora Katherine Ampuero, el excontralor Fuad Khoury, entre otros, sino que solicitó a la Controlaría acciones de control por presuntas irregularidades.

Sin embargo, once días después fue removida del cargo. En su momento, denunció que Boluarte la retiró de su cargo por haber removido al gerente general del Seguro Social, Iván Pereyra Villanueva, por presuntos actos de corrupción, y por negarse a restituirlo en su labor.

Rosa Gutiérrez señaló que fue destituida de EsSalud luego de que despidiera a funcionario vinculado a corrupción. Foto: Andina.

Arturo Orellana

Arturo Orellana duró ocho meses en el cargo de presidente de EsSalud; no obstante, su gestión pasará a ser recordada por un caso de corrupción.

El Ministerio Público abrió una investigación en su contra por un presunto pago irregular de más de S/ 41 millones a la empresa Aiona Technology Corporation S.A.C.

Unas semanas después de conocerse esta noticia, el diario El Comercio accedió a unos chats de WhatsApp que, presuntamente, demostrarían que el expremier Alberto Otárola habría estado implicado en esta denuncia.

En las conversaciones sostenidas entre Orellana y el exministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, este último, además de exigir que se agilice el pago a la empresa, le habría dicho al primero: “Aurelio, llama para hacer tripartita con PCM (por el asunto)”.

En respuesta, el extitular de EsSalud negó que el pago a dicha empresa haya sido irregular, al explicar que se compraron pruebas para la detección del covid-19 en el año 2020, durante la pandemia. También descartó que el premier haya tenido algún tipo de injerencia en el tema.

Arturo Orellana

Alegre Fonseca

El médico cirujano Alegre Raúl Fonseca Espinoza fue designado como presidente de EsSalud en marzo del 2022 y estuvo en el cargo solo hasta julio de ese año.

El galeno registró hasta ese momento un historial con denuncias por discriminación de personas, hurto agravado, desobediencia y resistencia a la autoridad, así como por generar disturbios y afectar la tranquilidad pública.

Tras su remoción del cargo, denunció en Punto Final que desde el Ministerio de Trabajo presentaron una carta de renuncia con su nombre y firma, pero aseguró que jamás puso su rúbrica en dicho documento.

Según dijo, su retiro del cargo no tenía sustento alguno e insistió que no se cumplió con las normas que estipula EsSalud para ese tipo de situaciones.

“Desconozco el motivo de mi cese o supuesta renuncia. El ministro de Trabajo tendría que responder, de repente lo han sorprendido al presidente de la República, yo no lo sé”, dijo en aquel momento.

Alegre Fonseca

Gino Dávila

Gino Dávila se desempeñó en dos oportunidades como presidente de EsSalud. En enero del 2022 fue nombrado en el cargo y estuvo hasta marzo, tras ser reemplazado por el cirujano Alegre Fonseca.

Cuatro meses después (julio), retornó a dicha institución y la presidió hasta noviembre de ese año. Precisamente, su renuncia se dio luego de que el expresidente Pedro Castillo fuera abucheado durante una ceremonia por el aniversario del Hospital Edgardo Rebagliati, en Jesús María.

En octubre del 2016, el médico arequipeño fue mencionado en un audio difundido por Cuarto poder, en relación con presuntos negocios irregulares vía convenios del Seguro Integral de Salud (SIS) y clínicas, que se conoció como el “Negociazo”.

En la grabación se escuchaba al médico Carlos Moreno, entonces consejero presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, y al propietario de la Clínica Osteoporosis, Aldo Peirano. Ambos coordinaban un supuesto negociado en beneficio particular.

En el diálogo, Moreno señaló: “Estoy tomando EsSalud. Ahorita estoy poniendo al presidente de EsSalud. Entonces, tú con los negocios que hagas en EsSalud, todo se pone plano. Gino Dávila es mi hombre de confianza”.

Gino Dávila Herrera retornó a EsSalud como presidente ejecutivo. (Foto: EsSalud)

Mario Carhuapoma

En agosto del 2021, el Gobierno designó al químico farmacéutico Mario Carhuapoma como mandamás de EsSalud.

Unos días después los dominicales revelaron que el funcionario registraba denuncias por violencia familiar y por haber manejado en estado de ebriedad.

En octubre de ese año, Punto Final denunció que Carhuapoma habría recibido doble sueldo del Estado, como alto funcionario del Seguro Social y como docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

La Procuraduría Anticorrupción también lo denunció ante el Ministerio Público por el presunto delito de negociación incompatible.

Mario Carhuapoma. (Foto: Seguro Social de Salud)

Fiorella Molinelli

Una semana después de que Pedro Castillo asumiera la presidencia de la República, en julio del 2021, Fiorella Molinelli renunció a la presidencia de EsSalud a pedido del Gobierno.

La también exviceministra de Transportes, quien fue investigada por el caso ‘Chinchero’, estaba en dicho cargo desde marzo del año 2018.

El Ministerio Público decidió incluirla, junto a otras 13 personas, en la pesquisa por el caso “El Club de las Farmacéuticas”. A Molinelli se le investigaba por las compras irregulares de tomógrafos y lentes contra salpicaduras en el año 2020, en medio de la pandemia del covid-19.

Fiorella Molinelli. (Foto: EsSalud)

¿Cuáles son las salidas para evitar estas designaciones polémicas?

En diálogo con Gestión, el economista y exministro de Trabajo, Jorge González Izquierdo, recordó que EsSalud es una institución clave que mueve millones al año, por ello enfatizó la importancia de elegir a un funcionario con credenciales para que se haga cargo de los servicios que brinda.

Precisamente, dicha institución, al cierre del 2024, proyectaba cerrar con ingresos operativos percibidos ascendentes a S/16,432 millones, mientras los egresos operativos se estimaban en S/15,478 millones. En consecuencia, se esperaba contar con flujo operativo positivo de S/954′000,000 millones.

“El monto que mueve EsSalud debe estar alrededor de S/ 7,000′000,000 millones al año. Con el aumento del salario mínimo vital, aprobado a inicios de este año, la cifra indudablemente se incrementará”, sostuvo.

Frente a ello, consideró que el grave problema que tiene la institución es que los gobiernos de turno “han perforado su estructura y han metido un montón de gente que no han aportado económicamente para su atención”. Según dijo, eso produjo que la demanda por los servicios que ofrece la entidad haya subido fuertemente, pero la oferta no ha elevado al mismo tiempo.

En ese sentido, sugirió que se deberían hacer algunos cambios sustanciales, como por ejemplo, que el presidente de EsSalud sea elegido por los miembros del directorio y no a propuesta del gobernante de turno.

“Poner gente de primer nivel en ese directorio es fundamental. Se debe colocar gente profesional, capaz, y no médicos, por más que se llame EsSalud. No se trata de poner médicos, sino de poner gerentes y administradores que gestionen los recursos, gente que sepa gerenciar recursos, pero eso nunca ha sucedido. Esto se agravó con la llegada al poder de Pedro Castillo y de Dina Boluarte, que colocan a gente que no es idónea para el cargo”, apuntó.

González Izquierdo también consideró que el presidente de EsSalud debería tener plena autonomía para actuar y que no dependa de un actor político, como lo es el ministro de Trabajo.

Por su parte, el director ejecutivo de Proética, José Elice, consideró que se debe hacer una “revolución por la integridad” en el Estado, de lo contrario, este escenario no va a cambiar.

“Si ese trabajo se hubiera hecho en el caso de Constantino Ávila, pues probablemente ese señor no hubiera pasado el filtro y no hubiera sido designado en el cargo”, aseveró.

Recordó que existen un código de ética en la función pública, así como compromisos anticorrupción y modelos de integridad que deberían ser aplicados al momento de designar a este tipo de funcionarios.

Respecto a si se deberían cambiar las normas para evitar que el jefe de Estado designe el presidente de EsSalud, Elice enfatizó que no necesariamente debería recurrirse a eso. A su juicio, “la confianza es muy importante” al momento de nombrar a los altos funcionarios.

“Cuando llegas a un alto cargo público, necesitas tener claro qué cosa quieres hacer y con qué gente quieres contar para hacerlo, porque tú solito no puedes hacerlo”, añadió.

