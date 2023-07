A través de una resolución publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, el Gobierno de Dina Boluarte dio por concluida la designación de Rosa Gutierrez en el cargo de Presidenta Ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud).

La también exministra de Salud, quien estuvo a punto de ser censurada por su mal manejo de la epidemia del Dengue, solo duró 11 días en el cargo.

En su reemplazo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) nombró a César Linares Aguilar como nuevo mandamás de la institución.

El perfil de Linares y sus antecedentes

Linares es un médico arequipeño de profesión. En el año 2014 se desempeñó como subdirector del hospital regional Honorio Delgado Espinoza. Durante su paso por dicho nosocomio, tuvo que soportar las críticas de los trabajadores de la institución que se opusieron a su nombramiento.

El último trabajo que registra Linares es el de director del centro de salud Melitón Salas Tejada, en el distrito de Socabaya (Arequipa).

El nuevo jefe de EsSalud también registra antecedentes penales por diversos delitos. Fue investigado por lesiones (leves y culposas) y por concusión (sigue en audiencia). El año pasado fue investigado por presunto homicidio culposo; sin embargo, el caso registra un archivo preliminar.

Al respecto, el excontralor Fuad Khoury cuestionó que se haya nombrado en EsSalud a una persona con este historial de investigaciones.

“Parece que seguimos en el mismo caso. Se nombran a personas que no tienen las calificaciones adecuadas para puestos de esta importancia. No solo es suficiente serlo, sino parecerlo. La probidad es la principal característica que debe tener un funcionario publico, más aún en un sector tan sensible como Essalud”, indicó a RPP

Khoury exhortó al ministro de Trabajo, Fernando Varela, que explique los motivos detrás del nombramiento de Linares en el cargo.

“Es bien fácil googlear y revisar los antecedentes de una persona antes de nombrarla. La lectura es que sí sabían a quien están nombrando. Entonces, hay que preguntarle al ministro de trabajo qué fue lo que lo motivó a nombrar una persona que tiene estas denuncias. En el estado no es correcto nombrar a personas que no tengan las calificaciones en tema de probidad”, aseveró.