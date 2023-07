Raúl Urquizo, titular del Colegio Médico del Perú, opinó sobre la reciente designación de Rosa Gutiérrez como nueva presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud). Como se recuerda, el 15 de junio del 2023, la funcionaria renunció a su cargo como ministra de Salud por una interpretación que tuvo ante el Congreso de la República. Por ello, este nombramiento ha generado controversia entre las entidades estatales.

“Es una decisión apresurada, inoportuna, de la presidenta, porque para manejar el Seguro, que es una entidad sumamente alta, muy sensible, que cubre un 20% de la población, debería tener meritocracia”, dijo Urquizo opinando sobre el Gobierno de Dina Boluarte.

Además, el titular del Colegio Médico puntualizó en que este cargo debería ser ocupado por un personal que conozca las funciones del Seguro desde a dentro.

“La exministra es especialista en gestión, pero no ha trabajado en la seguridad social. Puede venir un técnico de afuera, pero hasta que comience a organizar su equipo. La demanda es inmediata. No hay especialistas, medicinas, equipos para una buena atención. Eso no se puede resolver de la noche a la mañana…”.

“Ni 24 horas han pasado y todo el mundo está reclamando y que la restituyan”, agregó en ‘Las cosas como son’.

¿Qué antecedente tiene Rosa Gutiérrez en el Ministerio de Salud?

En junio del 2023, Rosa Gutiérrez fue criticada por realizar un viaje con su hijo a Estados Unidos para reunirse con Jarbas Barbosa da Silva Jr., el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esto mientras el Perú se encontraba en una emergencia nacional por las lluvias e inundaciones generadas por el paso del ciclón Yaku.

Por ello, la exmandataria anunció su salida durante una interpelación ante el Congreso de la República y, antes de finalizar, indicó que su renuncia ya había sido presentada ante el Ejecutivo, quienes aceptaron su retiro.

“Quiero también trasladarle a la Mesa Directiva que he presentado mi carta de renuncia al cargo de ministra de Salud. Solo espero que quienes escuchen estas palabras sin la pasión de los intereses políticos vean en mí un pequeño ejemplo de dignidad”, fueron las palabras de Rosa Gutiérrez.

Rosa Gutiérrez informó al Congreso que presentó su renuncia al cargo de ministra de Salud el último jueves. (Foto: César Bueno / @photo.gec)