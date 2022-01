Presidente de EsSalud: “Voy a pedir a la Contraloría que hagan una revisión”

El nuevo titular del Seguro Social de Salud (Essalud), Gino Dávila, se refirió sobre el informe que emitió la Contraloría de la República en diciembre 2021 sobre una compra innecesaria e injustificada de más de 279 mil lentes anti salpicaduras y que habría causado un gasto extremo al Estado de más de S/ 5 millones.

“En primer lugar desmentir totalmente que mi persona haya tenido que ver con un hecho delictivo de esta naturaleza. (...) Yo tengo el documento en el cual me presenta el órgano de control interno donde me exoneran en absoluto de mi participación en un tema como este. Eso es lo que a mí me extrañó. Por lo tanto, además de que en este informe de control específico señala que había indicios, etc. Pero lo que voy a tener que realizar es hacer un pedido inmediato a la Contraloría para que indique qué es lo que está ocurriendo en el tema específico”, precisó en entrevista a Canal N.

Indicó que le causó extrañeza que al día siguiente que asumió como presidente de EsSalud aparezca una noticia de ese tipo. “Entonces estoy pidiendo justamente que hagan la revisión y voy a pedir a la Contraloría que hagan una revisión”, aseguró.

Según Canal N, en el informe de la Contraloría se detalla que Gino Dávila en su calidad de gerente de Operaciones Territoriales y otros funcionarios de la gerencia central de operaciones y de abastecimiento de bienes estratégicos de Salud favorecieron a una empresa al requerir y adquirir sin sustento más de 279 mil lentes de seguridad contra salpicaduras.

Al respecto, el presidente de EsSalud explicó que el trabajo de operaciones era consolidar el requerimiento de las redes asistenciales de salud. “En ese momento sacaron una dirección de línea a cargo de Yovana Ramos que hace un consolidado. A través de la gerencia central pasa al área específica de compras que se encarga no solamente del proceso logístico de adquisiciones sino también de verificar los stocks porque imagínate si yo pido algo que hay en stock y van a comprar de nuevo, se origina un sobre stock. Todo lo que se refiere a compras, nada que ver en absoluto con operaciones. Por eso quiero ser muy enfático porque he escuchado versiones en las cuales ponen como si operaciones tuviera relación con los proveedores”, aseveró.

“Lo que hace operaciones era consolidar -en su momento- como área usuaria por una disposición dada por la gerencia general por COVID-19. Por la emergencia sanitaria es que se hace que un área como operaciones se encargue de consolidar y elevar esta solicitud de los centros. No es que operaciones se va inventar o va a decir voy a comprar tal cosa. Ni siquiera ve montos, eso es manejado específicamente por el área que está a cargo de las adquisiciones”, añadió.

Consultado sobre un audio difundido por el programa “Cuarto poder” en 2017, donde el entonces asesor presidencial Carlos Moreno le hizo mención como su “hombre de confianza”, Dávila dio sus descargos.

“Yo no salgo en el audio. Me nombran a mí, a varias personas. En ese momento yo estaba de asesor de la presidencia, ya yo no estaba en Rebagliati, ya no tenía nada que ver con la parte prestacional. El señor Moreno jamás tuvo ninguna injerencia desde el punto de vista de convenio, contrato, etc., con la institución. Realmente me ha parecido un intento más de desestabilización que yo quisiera rechazar. (...) Yo me debo a los asegurados, a los trabajadores que confían en el trabajo de uno. A mí me extraña esto porque realmente recién estamos iniciando un trabajo, queremos solucionar los problemas que cada vez son más agudos en la institución porque para eso estamos los trabajadores”, señaló.

En la grabación se escuchaba al médico Carlos Moreno, entonces consejero presidencial de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y al propietario de la Clínica Osteoporosis, Aldo Peirano. Ambos coordinaban un supuesto negociado en beneficio particular.

En el diálogo, Moreno señaló: “Estoy tomando Essalud. Ahorita estoy poniendo al presidente de Essalud. Entonces, tú con los negocios que hagas en Essalud, todo se pone plano. Gino Dávila es mi hombre de confianza”. En aquel momento, Dávila era gerente de la Red Prestacional Rebagliati y asesor de la presidencia de Essalud.

