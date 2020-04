Jorge González Izquierdo es economista, político y docente universitario. Sostiene que su vasta experiencia profesional le permitió “probar de los tres sabores: el sector público, privado e internacional”. Estos días, que describe como los más difíciles, los asume en compañía de sus hijas Claudette y Pamela.

¿Cómo supo que quería dedicarse a las ciencias económicas?

En quinto año de secundaria, llevé un curso llamado economía política. En el promedio final saqué 19 y me sorprendí, porque yo era un alumno de media tabla. Decidí estudiar la carrera en la Universidad del Pacífico. Pero cuando culminé, a los 20 años, sentía que aún me faltaba preparación.

¿Qué hizo en ese sentido?

Postulé a un posgrado en la Universidad Católica de Chile y me aceptaron, pero no tenía ni un centavo. Me puse a trabajar y el dinero que ahorré solo me alcanzaba para los pasajes, la matrícula y el primer semestre. Tuve que hablar con la institución.

¿Qué respuesta le dieron?

Solo si salía bien evaluado en el primer ciclo me darían una beca. Viajé. Obtuve el segundo puesto y finalmente la Fundación Ford me financió los estudios. Luego me ofrecieron otro posgrado en Chicago.

¿Recuerda cómo recibió la invitación para ser ministro de Estado?

Era 1996. Estaba sentado en un avión , pues iría a dar una conferencia en Miami. Poco antes de despegar, el capitán pidió que el señor “González Izquierdo” se acercara a la cabina.

¿Qué pensó en ese momento?

Cien cosas pasaron por mi cabeza. La aeromoza me dio un papel con un teléfono y me dijo que debía llamar urgente. Tenían orden del aeropuerto para que descendiera.

¿Qué pasó luego?

Llamé al número y era el presidente. Me solicitó que vaya a hablar con él en ese momento. Le dije que no podía porque 400 personas me esperaban para una conferencia. Entonces me pidió que regresara el mismo día. Recalcó la urgencia y me colgó.

¿Regresó?

Sí. Me estaba esperando. Ahí, a la cara, le dije que iba a pensarlo porque “tenía que consultarlo con mis hijitas”. En realidad, no les iba a preguntar nada porque eran pequeñitas.

¿Cuál era su temor?

No sé. Pero cuando estaba por despedirme me dijo unas palabras que se quedaron hasta hoy en mi mente: “No se lo pido yo, se lo pide su país”. Le acepté.

¿Cómo describiría su labor actual como docente?

Soy un profesor distinto. Tuve mucha experiencia y eso te da otra visión para educar. Combino la pizarra con la calle. Casi siempre dicté el curso de cierre de carrera “Política económica”. Ahí les enseño a los alumnos a diagnosticar y recetar como doctores.

¿Cómo es la relación con sus hijas?

Son mis hijitas todavía. Vivimos juntos hasta hoy. Tras enviudar, hice todos mis esfuerzos por ellas, pero es una situación complicada porque la mamá es irreemplazable. Será la vida quien decida si hice bien, mal o más o menos.

¿Cómo prefiere pasar su tiempo libre?

Soy bastante nerd. Siempre leo las últimas publicaciones sobre economía. Pero los fines de semana me gusta ir a restaurantes. Ahora sufriré mucho porque no lo podré hacer hasta el próximo año, quizás.

¿Cómo asume este contexto de crisis?

A lo largo de mi vida, pasé cosas bravas. El shock, la hiperinflación, el terrorismo, pero nunca, nunca algo como esto. Es un castigo a la humanidad. Esto trastocó la vida que conocíamos hasta el 15 de marzo y que no volverá hasta que se consiga una vacuna. Es lo peor.