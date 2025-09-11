Tras la promulgación de la nueva Ley Agraria, desde el Congreso de la República —y, particularmente, las bancadas de izquierda— se busca la derogación de dicha norma, alegando que no se deben dar “beneficios tributarios” a las grandes empresas agroexportadoras.

Las legisladoras Sigrid Bazán y Ruth Luque avalan un proyecto de ley que anula la reciente Ley Agraria, ya que “costará al país S/ 20,000 millones” en términos de recaudación tributaria.

“Es un escandaloso regalo tributario”, mencionó Bazán Narro en X; mientras que Luque Ibarra, sostuvo que la ley Nro. 32434 “solo beneficia a los mismos de siempre”.

¿En qué consiste la nueva Ley Agraria?

Uno de los puntos neurálgicos de la nueva normativa agraria es la reducción del Impuesto a la Renta (IR) para las agroexportadoras: solo abonarán el 15% hasta 2035. Recién desde 2036 se les aplicará la tasa del régimen general (29.5%).

Nueva Ley Agraria “no afectará la recaudación fiscal”, asegura el ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero. Empresas del agro pagarán 15% del IR hasta 2035. Foto: difusión

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, avaló la ley del Congreso y el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, también lo hizo pero insistió en que se deberían revisar incentivos “de otras industrias”.

Otro beneficio para las empresas es depreciar, a razón del 20% anual, el monto de las inversiones en proyectos de infraestructura hidráulica y de riego afectadas a la producción de rentas gravadas, siempre que estas hayan sido ejecutadas entre 2026 y 2035.

También se beneficiará a las pequeñas agroexportadoras con ingresos netos menores o iguales a 30 UIT, las cuales estarán inafectos al IR para dicho ejercicio fiscal.