Sigrid Bazán y Ruth Luque rechazan nueva Ley Agraria por prolongar beneficios tributarios a empresas agroexportadoras, las cuales pagarán hasta 2035, un 15% en Impuesto a la Renta. Foto: Congreso
Redacción Gestión
Tras la promulgación de la , desde el Congreso de la República —y, particularmente, las bancadas de izquierda— se busca la derogación de dicha norma, alegando que no se deben dar “beneficios tributarios” a las grandes empresas .

Las legisladoras Sigrid Bazán y Ruth Luque avalan un proyecto de ley que anula la reciente , ya que “costará al país S/ 20,000 millones” en términos de recaudación tributaria.

“Es un escandaloso regalo tributario”, mencionó Bazán Narro en X; mientras que Luque Ibarra, sostuvo que la ley Nro. 32434 “solo beneficia a los mismos de siempre”.

¿En qué consiste la nueva Ley Agraria?

Uno de los puntos neurálgicos de la nueva normativa agraria es la reducción del Impuesto a la Renta (IR) para las agroexportadoras: solo abonarán el 15% hasta 2035. Recién desde 2036 se les aplicará la tasa del régimen general (29.5%).

Nueva Ley Agraria “no afectará la recaudación fiscal”, asegura el ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero. Empresas del agro pagarán 15% del IR hasta 2035. Foto: difusión
El ministro de y el ministro de Economía,

Otro beneficio para las empresas es depreciar, a razón del 20% anual, el monto de las inversiones en proyectos de infraestructura hidráulica y de riego afectadas a la producción de rentas gravadas, siempre que estas hayan sido ejecutadas entre 2026 y 2035.

También se beneficiará a las pequeñas agroexportadoras con ingresos netos menores o iguales a 30 UIT, las cuales estarán inafectos al IR para dicho ejercicio fiscal.

