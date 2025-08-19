La Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines (FENTAGRO) anunció la convocatoria a una marcha nacional para este jueves 21 de agosto, con el fin de exigir al gobierno de Dina Boluarte que observe la recientemente aprobada nueva Ley Agraria.

Según el comunicado difundido por la organización sindical, la norma aprobada en segunda votación por el Congreso -conocida como “Ley Chlimper 2.0”- “responde a los intereses de grandes empresas agroexportadoras y no a los derechos de los trabajadores”.

“Rechazamos rotundamente la aprobación de esta nefasta ley, que solo busca beneficiar a un grupo de grandes empresarios millonarios, mientras se incrementan los abusos contra los trabajadores”, señala el pronunciamiento.

Entre sus principales críticas, FENTAGRO advierte que la ley permitiría que las compañías agroexportadoras paguen menos impuestos pese a ser un sector de alta rentabilidad, reducirá las funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y trasladará los documentos laborales únicamente a formato digital, lo que -según denuncian- abriría la puerta a situaciones de fraude.

Asimismo, el gremio alerta que la norma afectará directamente a los derechos de los trabajadores y reducirá la capacidad del Estado para fiscalizar las condiciones laborales en el sector. También señalan que los empleadores buscan imponer el bono BETA, lo que implicaría mayores recortes para los empleados agrarios.

“Llamamos a toda la masa trabajadora agraria a concentrarse en las principales regiones del país para salir este jueves a las calles”, remarcó la federación en su comunicado.