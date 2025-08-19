Entre sus principales críticas, FENTAGRO advierte que la ley permitiría que las compañías agroexportadoras paguen menos impuestos pese a ser un sector de alta rentabilidad. Foto: GEC.
Entre sus principales críticas, FENTAGRO advierte que la ley permitiría que las compañías agroexportadoras paguen menos impuestos pese a ser un sector de alta rentabilidad. Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La anunció la convocatoria a una marcha nacional para este jueves 21 de agosto, con el fin de exigir al gobierno de Dina Boluarte que observe la recientemente aprobada nueva .

Según el comunicado difundido por la organización sindical, la norma aprobada en segunda votación por el Congreso -conocida como - “responde a los intereses de grandes empresas agroexportadoras y no a los derechos de los trabajadores”.

LEA TAMBIÉN: Ley Agraria: Impuesto a la Renta bajaría a 15% para empresas del agro, ¿Gobierno respaldará texto?

“Rechazamos rotundamente la aprobación de esta nefasta ley, que solo busca beneficiar a un grupo de grandes empresarios millonarios, mientras se incrementan los abusos contra los trabajadores”, señala el pronunciamiento.

Entre sus principales críticas, FENTAGRO advierte que la ley permitiría que las paguen menos impuestos pese a ser un sector de alta rentabilidad, reducirá las funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y trasladará los documentos laborales únicamente a formato digital, lo que -según denuncian- abriría la puerta a situaciones de fraude.

LEA TAMBIÉN: Ley Agraria y otras 6 medidas para el agro que irán bajo pedido de facultades

Asimismo, el gremio alerta que la norma afectará directamente a los derechos de los trabajadores y reducirá la capacidad del Estado para fiscalizar las condiciones laborales en el sector. También señalan que los empleadores buscan imponer el bono BETA, lo que implicaría mayores recortes para los empleados agrarios.

“Llamamos a toda la masa trabajadora agraria a concentrarse en las principales regiones del país para salir este jueves a las calles”, remarcó la federación en su comunicado.

TE PUEDE INTERESAR

Ley Agraria: Impuesto a la Renta bajaría a 15% para empresas del agro, ¿Gobierno respaldará texto?
Ley Agraria y otras 6 medidas para el agro que irán bajo pedido de facultades
La nueva ley agraria: un reto para los peruanos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.