Estos son los departamentos con más distritos en emergencia. | Foto: Andina
Estos son los departamentos con más distritos en emergencia. | Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, lo que ha llevado a declarar en emergencia diversas localidades a nivel nacional.

Según las declaratorias de emergencia, oficializadas mediante los Decretos Supremos 003-2026-PCM y 005-2026-PCM, publicados el 9 y 18 de enero de 2026, indican que Ayacucho es el departamento con más distritos en emergencia con 38, seguido de Piura con 35 y Huánuco con 33.

Otros departamentos con numerosos distritos en emergencia, y siguiendo la lista, son Cusco (29), Áncash (28), Arequipa (28), Huancavelica (28), Lima (26), Puno (25), Apurímac (23), San Martín (21), Junín (18), Amazonas (16), Moquegua (15), Lambayeque (14), Pasco (14), Loreto (11), La Libertad (10), Ica (9), Tumbes (7), Cajamarca (5), Madre de Dios (5), Ucayali (8) y Tacna (4).

LEA TAMBIÉN: Lluvias intensas mantienen al río Huallaga en alerta naranja por riesgo de desborde

Las lluvias están originando huaicos, deslizamientos, movimientos de masa, desbordes de quebradas, flujos de lodo y caída de piedras, lo que afecta principalmente la infraestructura vial, como carreteras y puentes, e interrumpe el tránsito vehicular y peatonal.

Según los reportes, , lo que afecta principalmente la infraestructura vial, como carreteras y puentes, e interrumpe el tránsito vehicular y peatonal en las zonas afectadas.

LEA TAMBIÉN: Senamhi: hay 47 provincias declaradas en alerta roja por posible activación de quebradas

y daños a la infraestructura educativa, de salud y de transporte.

Ante ello, evitar transitar por quebradas o cauces secos y activar planes de contingencia en zonas vulnerables.

Asimismo, se recomienda identificar rutas de evacuación y no intentar cruzar ríos o quebradas durante lluvias intensas.

Las lluvias están originando huaicos, deslizamientos, movimientos de masa, desbordes de quebradas, flujos de lodo y caída de piedras. | Foto: Andina
Las lluvias están originando huaicos, deslizamientos, movimientos de masa, desbordes de quebradas, flujos de lodo y caída de piedras. | Foto: Andina

TE PUEDE INTERESAR

Perú recibe luz verde para exportar miel a Paraguay: Los detalles
José Jerí afirma que autorizará el levantamiento del secreto de sus comunicaciones
Japón dará becas a docentes y universitarios peruanos para capacitarse en su idioma

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.