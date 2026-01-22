Las lluvias intensas registradas en casi todo el país vienen causando múltiples emergencias, como huaicos, deslizamientos y desbordes de ríos, lo que ha llevado a declarar en emergencia diversas localidades a nivel nacional.

Según las declaratorias de emergencia, oficializadas mediante los Decretos Supremos 003-2026-PCM y 005-2026-PCM, publicados el 9 y 18 de enero de 2026, indican que Ayacucho es el departamento con más distritos en emergencia con 38, seguido de Piura con 35 y Huánuco con 33.

Otros departamentos con numerosos distritos en emergencia, y siguiendo la lista, son Cusco (29), Áncash (28), Arequipa (28), Huancavelica (28), Lima (26), Puno (25), Apurímac (23), San Martín (21), Junín (18), Amazonas (16), Moquegua (15), Lambayeque (14), Pasco (14), Loreto (11), La Libertad (10), Ica (9), Tumbes (7), Cajamarca (5), Madre de Dios (5), Ucayali (8) y Tacna (4).

Según los reportes, las precipitaciones están originando huaicos, deslizamientos, movimientos de masa, desbordes de quebradas, flujos de lodo y caída de piedras, lo que afecta principalmente la infraestructura vial, como carreteras y puentes, e interrumpe el tránsito vehicular y peatonal en las zonas afectadas.

En algunas localidades, también han generado daños en viviendas, interrupción de servicios básicos y daños a la infraestructura educativa, de salud y de transporte.

Ante ello, las autoridades exhortan a los gobiernos regionales y locales, así como a la población, a mantenerse atentos a los comunicados oficiales, evitar transitar por quebradas o cauces secos y activar planes de contingencia en zonas vulnerables.

Asimismo, se recomienda identificar rutas de evacuación y no intentar cruzar ríos o quebradas durante lluvias intensas.