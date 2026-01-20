El aumento del caudal del río Huallaga mantiene en alerta a las autoridades ante el riesgo de desbordes en zonas bajas. Foto: Senamhi.
Redacción Gestión
Las registradas en la cuenca amazónica han generado un aumento importante del caudal del río Huallaga, que se mantiene en el umbral de Alerta Hidrológica Naranja y podría provocar desbordes, informó el , entidad adscrita al Ministerio del Ambiente.

De acuerdo con el organismo, la estación hidrológica HLM Yurimaguas reportó el 19 de enero un nivel de 133.63 metros sobre el nivel del mar (msnm), lo que confirma una tendencia ascendente.

Dicho punto de control es supervisado por el Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía.

LEA TAMBIÉN: Gobierno declara el estado de emergencia en distritos de ocho regiones por lluvias intensas

El incremento del nivel del río Huallaga podría impactar principalmente en las zonas bajas de los distritos de Santa Cruz, Santa María y Yurimaguas, además de afectar amplias áreas agrícolas, situación que ha encendido las alertas entre la población y las autoridades locales.

Hidrograma de niveles del río Huallaga. Foto: Senamhi.
Frente a este panorama, el Senamhi señaló que continuará brindando información actualizada sobre la evolución de las condiciones hídricas y otros eventos hidrometeorológicos, a fin de apoyar la adopción de medidas preventivas.

LEA TAMBIÉN: Lluvias intensas provocan huaicos y colapso de puentes en Moquegua y Ayacucho

Asimismo, recomendó a la ciudadanía tomar precauciones adicionales y abstenerse de realizar actividades en las riberas del río mientras persista el aumento del caudal.

