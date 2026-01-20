Las precipitaciones registradas en la cuenca amazónica han generado un aumento importante del caudal del río Huallaga, que se mantiene en el umbral de Alerta Hidrológica Naranja y podría provocar desbordes, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente.

De acuerdo con el organismo, la estación hidrológica HLM Yurimaguas reportó el 19 de enero un nivel de 133.63 metros sobre el nivel del mar (msnm), lo que confirma una tendencia ascendente.

Dicho punto de control es supervisado por el Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía.

El incremento del nivel del río Huallaga podría impactar principalmente en las zonas bajas de los distritos de Santa Cruz, Santa María y Yurimaguas , además de afectar amplias áreas agrícolas, situación que ha encendido las alertas entre la población y las autoridades locales.

Hidrograma de niveles del río Huallaga. Foto: Senamhi.

Frente a este panorama, el Senamhi señaló que continuará brindando información actualizada sobre la evolución de las condiciones hídricas y otros eventos hidrometeorológicos, a fin de apoyar la adopción de medidas preventivas.

Asimismo, recomendó a la ciudadanía tomar precauciones adicionales y abstenerse de realizar actividades en las riberas del río mientras persista el aumento del caudal.