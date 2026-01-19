La medida busca asegurar el acceso oportuno a la pensión del programa para personas con discapacidad en distritos declarados en emergencia por lluvias. Foto: Midis/ Programa Contigo.
La medida busca asegurar el acceso oportuno a la pensión del programa para personas con discapacidad en distritos declarados en emergencia por lluvias. Foto: Midis/ Programa Contigo.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Con el fin de proteger a las personas con discapacidad severa en situación de pobreza y pobreza extrema que viven en distritos impactados por lluvias torrenciales, el , a través del Programa Nacional Contigo, dispuso adelantar el pago de la pensión no contributiva correspondiente al Padrón I – 2026.

La decisión se enmarca en el mediante el Decreto Supremo N.° 003-2026-PCM, ante el riesgo de intensas precipitaciones pluviales en diversos distritos de 19 departamentos del país.

LEA TAMBIÉN: Lluvias y huaicos en Perú: Senamhi declara alerta roja hasta marzo de 2026

Como parte de esta medida, se aprobó un plan de acción que considera el adelanto del pago, teniendo en cuenta que el 25.5% de los usuarios del programa reside en zonas declaradas en emergencia. No obstante, por criterios operativos y para asegurar un trato equitativo, la disposición alcanza a todos los beneficiarios del programa a nivel nacional.

El adelanto fue formalizado mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° D000015-2026-MIDIS/PNPDS-DE, que modifica el cronograma inicialmente establecido. Así, la pensión correspondiente al periodo enero–febrero podrá cobrarse desde el 7 de febrero de 2026. En tanto, las fechas de pago de los siguientes padrones se mantienen sin cambios:

  • Padrón II (marzo – abril): 25 de abril
  • Padrón III (mayo – junio): 20 de junio
  • Padrón IV (julio – agosto): 22 de agosto
  • Padrón V (setiembre – octubre): 24 de octubre
  • Padrón VI (noviembre – diciembre): 5 de diciembre
LEA TAMBIÉN: Lluvias intensas provocan huaicos y colapso de puentes en Moquegua y Ayacucho

Adicionalmente, el informó que reforzará las acciones de seguimiento y acompañamiento a los usuarios que viven en zonas en emergencia, a fin de detectar posibles afectaciones, brindar orientación durante el proceso de cobro y asegurar que la ayuda económica llegue de manera oportuna.

Cronograma de pagos. Foto: Midis/ Programa Contigo.
Cronograma de pagos. Foto: Midis/ Programa Contigo.

TE PUEDE INTERESAR

Senamhi: Lima presentará incremento de temperaturas diurnas desde esta semana
Gobierno declara el estado de emergencia en distritos de ocho regiones por lluvias intensas
Alertan sobre posible Niño Costero, similar al del 2017
Lluvias y huaicos en Perú: Senamhi declara alerta roja hasta marzo de 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.