Con el fin de proteger a las personas con discapacidad severa en situación de pobreza y pobreza extrema que viven en distritos impactados por lluvias torrenciales, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Nacional Contigo, dispuso adelantar el pago de la pensión no contributiva correspondiente al Padrón I – 2026 .

La decisión se enmarca en el Estado de Emergencia declarado por el Gobierno Central mediante el Decreto Supremo N.° 003-2026-PCM, ante el riesgo de intensas precipitaciones pluviales en diversos distritos de 19 departamentos del país.

Como parte de esta medida, se aprobó un plan de acción que considera el adelanto del pago, teniendo en cuenta que el 25.5% de los usuarios del programa reside en zonas declaradas en emergencia. No obstante, por criterios operativos y para asegurar un trato equitativo, la disposición alcanza a todos los beneficiarios del programa a nivel nacional.

El adelanto fue formalizado mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° D000015-2026-MIDIS/PNPDS-DE, que modifica el cronograma inicialmente establecido. Así, la pensión correspondiente al periodo enero–febrero podrá cobrarse desde el 7 de febrero de 2026 . En tanto, las fechas de pago de los siguientes padrones se mantienen sin cambios:

Padrón II (marzo – abril): 25 de abril

Padrón III (mayo – junio): 20 de junio

Padrón IV (julio – agosto): 22 de agosto

Padrón V (setiembre – octubre): 24 de octubre

Padrón VI (noviembre – diciembre): 5 de diciembre

Adicionalmente, el Midis informó que reforzará las acciones de seguimiento y acompañamiento a los usuarios que viven en zonas en emergencia, a fin de detectar posibles afectaciones, brindar orientación durante el proceso de cobro y asegurar que la ayuda económica llegue de manera oportuna.