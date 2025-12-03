El Midis abrió la convocatoria para proveedores del Programa de Alimentación Escolar, con un cronograma que concentra consultas, publicación de bases y presentación de propuestas en la primera quincena de diciembre. Foto: Andina.
El , con una convocatoria abierta a proveedores del sector alimentos y un cronograma que concentra las principales etapas en la primera quincena de diciembre.

Como parte de las medidas de control y fiscalización, la remitió oficios a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y al Ministerio de Salud, vía Digesa, solicitando su acompañamiento durante el procedimiento. Según la comunicación enviada a estas entidades, su participación resulta relevante por el impacto del proceso en la operación del y en la confianza ciudadana respecto a la gestión pública.

LEA TAMBIÉN: Midis: se ha puesto el foco en fortalecer mecanismos de supervisión de alimentación escolar

Shica indicó que el objetivo del ministerio es garantizar transparencia y rigor técnico desde el inicio de la convocatoria, promoviendo un proceso supervisado en cada fase y articulado con entidades externas. Señaló, además, que la iniciativa está abierta a proveedores de la industria alimentaria formal, y que ya se han sostenido reuniones con gremios empresariales, como la Sociedad Nacional de Industrias.

“El proceso está abierto para todas las empresas, para toda la industria responsable; nos hemos reunido con la Sociedad Nacional de Industrias y las empresas que quieran invertir en el presente del Perú, y en el futuro, porque eso representan nuestros niños”, sostuvo.

La ministra Lesly Shica afirmó que el proceso de contratación 2026 busca mayor transparencia y contará con supervisión de la Contraloría, el Ministerio Público y Digesa. Foto: Midis.
La ministra Lesly Shica afirmó que el proceso de contratación 2026 busca mayor transparencia y contará con supervisión de la Contraloría, el Ministerio Público y Digesa. Foto: Midis.

Cronograma y etapas

La convocatoria pública del Programa de Alimentación Escolar (PAE) se inició el 2 de diciembre, junto con la publicación de bases. Los proveedores interesados podrán presentar consultas y observaciones el jueves 4 y viernes 5 de diciembre, las cuales serán atendidas el 10 y 11. Estos aportes serán integrados en la versión final de bases, programada para difundirse entre el 12 y el 15 de diciembre.

La presentación de propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo los días 16 y 17 de diciembre. Luego se desarrollará la evaluación y calificación de ofertas, así como la adjudicación y notificación de empresas ganadoras. El proceso considera, además, un periodo para la presentación de impugnaciones y resolución de controversias.

LEA TAMBIÉN: Refuerzan control y supervisión de la alimentación escolar en más de 67 mil colegios del país

Los postores podrán inscribirse hasta el 15 de diciembre a través de la . El Midis precisó que no podrán participar empresas con antecedentes de afectación a la salud ni aquellas que no cuenten con el Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente.

Desde el sector se remarca que la implementación de filtros sanitarios y controles externos buscan asegurar la continuidad, eficiencia y calidad del servicio alimentario escolar en el país.

