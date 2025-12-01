El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) confirmó hoy lunes 1 de diciembre el inicio del pago de la subvención económica bimestral de Pensión 65 para más de 824,000 usuarios del citado programa social en todo el país, como se había programado.

La titular del Midis, Lesly Shica, informó que su portafolio continúa con el sinceramiento de la información del programa para que más personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a Pensión 65.

“Hoy iniciamos el pago de la pensión a más de 800,000 usuarios y usuarias, con la buena noticia de que más de 7,000 adultos mayores cobrarán por primera vez el subsidio de S/ 350″, expresó.

LEA TAMBIÉN: Midis presenta nuevo proceso de compras para alimentación escolar

Shica visitó esta mañana la agencia del Banco de la Nación en el distrito de San Vicente de Cañete, provincia limeña de Cañete, para verificar la atención brindada a los beneficiarios.

En Cañete hay 3,589 usuarios, de los cuales 3,287 ya cuentan con tarjeta bancaria.

En la Región Lima —que comprende Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos— un total de 22,621 adultos mayores forman parte de Pensión 65.

LEA TAMBIÉN: Midis designa a Fidel Pintado Pasapera como viceministro de Prestaciones Sociales

La titular del Midis, Lesly Shica, informó que 7,000 adultos mayores cobrarán por primera vez el subsidio de S/ 350. (Foto: Andina)

Los departamentos con mayor número de usuarios son Cajamarca (90,235) y Lima (73,298), seguidos de Puno (72,828), Piura (64,299), Cusco (58,470), Áncash (48,075), La Libertad (41,953), Junín (39,628) y Loreto (39,502).

Canales de atención

Pensión 65 recordó que tiene diversos canales de atención para recibir consultas ante cualquier duda, como el WhatsApp o vía telefónica al 942 962 116, o los correos electrónicos atencionalusuario@pension65.gob.pe y mesadepartes@pension65.gob.pe. También mediante la información que publica en su plataforma digital: www.gob.pe/pension65.