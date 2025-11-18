Midis. (Foto: GEC)
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social designó a Fidel Pintado Pasapera en el cargo de Viceministro de Prestaciones Sociales del sector.

La medida se dio a través de la y es refrendada por la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Por otro lado, mediante la , se aceptó la renuncia formulada por Julio Mendigure Fernandez, a dicho cargo, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Hoja de vida

Pintado Pasapera es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios concluidos de maestría en Gestión Estratégica de Empresas de la Universidad Nacional del Callao y Máster de Gerencia Pública de EUCIM Business School - Universidad San Martín de Porres.

Asimismo, cuenta con estudios complementarios en Gestión Pública, Derecho Procesal Penal, Derecho de Familia, Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo Sancionador.  

Con más de 25 años de experiencia en el sector público, se ha desempeñado ocupando en cargos de funcionario público como viceministro del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública del Mininter, presidente ejecutivo de Devida, gerente general de Senamhi, miembro de directorio Enaco, entre otros cargos.

