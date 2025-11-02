La titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica, sostuvo que este Gobierno está trabajando para marcar un punto de quiebre en la reforma de la alimentación escolar, con el objetivo de brindar un servicio de calidad a más de 4 millones de niños y niños en todo el territorio nacional.

“Queremos recuperar la confianza de los padres y madres de familia, enfocarnos en sentar las bases de un cambio estructural del servicio de alimentación escolar”, señaló la ministra Shica Seguil.

En otro momento, explicó que el Midis ha puesto el foco en fortalecer los mecanismos de supervisión de la alimentación escolar y tiene el compromiso firme para sacar adelante la reestructuración de este servicio público.

“Además hemos sostenido reuniones con los titulares de OECE, Perú Compras y el Ministerio Público, y están comprometidos a colaborar con nuestro objetivo de sentar las bases de la reforma del servicio de alimentación escolar”, enfatizó la ministra.

De otro lado, a titular del Midis recordó que se incremento el presupuesto 2025 que superará los S/540 millones y permitirá fortalecer la alimentación de más de un millón de usuarios de las ollas comunes y comedores.

Ministra Lesly Shica diio que buscan enfocarse en sentar las bases de un cambio estructural del servicio de alimentación escolar. (Foto: Difusión)

Designación de nutricionista al frente del PAE

La titular del Midis destacó la designación de Saby Mauricio, doctora y maestra en salud pública, como directora ejecutiva del Programa de Alimentación Escolar, ya que es la primera vez que el sector convoca a una nutricionista para estar al frente de un programa de alimentación estatal que busca garantizar la calidad de la nutrición de los niños y niñas.

Dijo que su designación cuenta con el respaldo de más de 11 mil nutricionistas colegiados, y recordó que como exdecana del Colegio de Nutricionistas del Perú está comprometida con promover la alimentación saludable en nuestro país.