La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica, informó que el Ejecutivo transfirió un presupuesto adicional de S/ 20 millones destinado a fortalecer el funcionamiento de las ollas comunes, comedores populares y vaso de leche a nivel nacional.

“En menos de 15 días logramos otorgarles un presupuesto adicional de 20 millones de soles que van directo para las ollas comunes y comedores, que se suman a los 65 millones ya presupuestados para nuestras madres de dichas organizaciones de base”, manifestó la titular del Midis.

Durante una actividad en San Juan de Lurigancho, Shica anunció también la entrega de 118 toneladas de pescado fresco, en beneficio de 5,000 comedores y ollas comunes que atienden a cerca de 400,000 usuarios en situación de vulnerabilidad.

“Esta es una jornada de trabajo en equipo del Estado, gobierno local y el sector privado, para alejar de la pobreza a nuestras ollas y comedores. El Midis va a más allá de la transferencia y el subsidio, nuestro compromiso con las mujeres es impulsar más emprendimientos y para acompañarlas en su capacidad de decisión y voluntad de seguir adelante”, explicó la ministra Shica.

El Midis distribuyó 118 toneladas de pescado fresco en Lima y regiones en coordinación con la SNP. Foto: Midis.

El Midis realizó la entrega de 10 toneladas de pescado en este distrito de Lima Este, como parte de una iniciativa desarrollada en alianza con la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), orientada también a contribuir con la reducción de la anemia.

En la jornada participaron el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos; el alcalde de San Juan de Lurigancho; y la presidenta de la SNP, Jessica Luna Cárdenas.

De acuerdo con el Midis, la distribución de 118 toneladas de pescado en diversos distritos de Lima y otras provincias y regiones como La Libertad, Moquegua, Ayacucho y otras regiones, tiene como fin diversificar y enriquecer la ración alimentaria en los comedores y ollas comunes.