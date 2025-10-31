El anuncio se realizó durante una actividad pública en la sede gubernamental, acompañado por la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica. Foto: Presidencia.
El presidente de la República, , anunció este jueves en Palacio de Gobierno una ampliación presupuestal de S/ 20 millones destinada a fortalecer el funcionamiento de los en todo el país.

El anuncio se realizó durante una actividad pública en la sede gubernamental, acompañado por la y decenas de representantes de organizaciones comunitarias.

LEA TAMBIÉN: Ollas comunes en zonas de pobreza registran deficiencias en alimentación, alerta Defensoría

La ceremonia, inicialmente marcada por intervenciones de las propias lideresas, permitió conocer que los recursos adicionales serán utilizados para ampliar la atención alimentaria en contextos de vulnerabilidad y reforzar la coordinación con programas como y Pensión 65, cuyos beneficiarios -especialmente adultos mayores- reciben apoyo directo en estos espacios de alimentación solidaria.

Estos S/ 20 millones van a servir para todas las ollas comunes y para los comedores”, destacó una de las dirigentas durante su intervención, valorando que el Estado haya reconocido a las organizaciones como Puntos de Cocina Autogestionaria (PCA) y formalizado un presupuesto específico para su operación. También señaló la importancia de las intervenciones de Foncodes, como la construcción de escaleras en zonas de asentamientos humanos, que facilitan el acceso de las familias a estos servicios comunitarios.

LEA TAMBIÉN: Invertirán más de S/ 14.4 millones para mejoramiento de comisarías de Lima y Callao

Las lideresas aprovecharon el encuentro para formular pedidos adicionales al Ejecutivo. El más urgente fue la ampliación del vale de gas, que actualmente reciben las ollas comunes, pero que según señalaron resulta insuficiente para sostener la alta demanda diaria.

, vestido con un mandil del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social durante la actividad, escuchó los planteamientos en medio de la participación activa de las representantes, quienes remarcaron el rol del Midis en la articulación de programas sociales en sus territorios.

