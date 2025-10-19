Comisarías en Perú. (Foto: Midis)
Comisarías en Perú. (Foto: Midis)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

. A detalle, se realizará el mantenimiento en infraestructura (muros, techos), enchapes en muros, reacondicionamiento de ambientes necesarios, el mantenimiento de las instalaciones eléctricas (conexiones, redes, tableros eléctricos, pozos a tierra, etc..) y el mantenimiento a las instalaciones sanitarias (redesde agua y desagüe, sistemas de tanque elevado, aparatos sanitarios, etc..).

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica Seguil, comentó que dicha inversión se realizará a través del programa Foncodes.

Tras una visita inopinada a la Comisaría PNP Alfonso Ugarte, la titular del Midis aseguró que se potenciará la capacidad de atención de estos establecimientos policiales.

En dicha intervención, se contemplan tres áreas clave, como son zonas administrativas, de atención al público y la modernización tecnológica: oficinas administrativas y de atención al público, con escritorios, sillas ergonómicas, archivadores y espacios acogedores para denuncias; zonas especiales como dormitorios, comedores y espacios diferenciados para víctimas, con camas, lockers, mobiliario de comedor y ambientes privados; y la modernización tecnológica, que implica dotar a las comisarías de computadoras, radios digitales, centrales telefónicas y sistemas interconectados para mejorar la comunicación, respuesta ante emergencias y prevención del delito.

Acompañada del viceministro de Prestaciones Sociales, Julio Mendigure y del director ejecutivo de Foncodes, Luis Esquivel, la titular del Midis recorrió los ambientes del Centro de Emergencia Mujer y Familia (CEM) y la Unidad de Familia de la comisaría PNP Alfonso Ugarte, donde tomó conocimiento de los casos de atención a denuncias relacionadas a jóvenes y familia.

TE PUEDE INTERESAR

Lesly Shica Seguil es designada como titular del Midis, conozca su perfil
Midis anuncia nuevo programa de alimentación escolar con modalidad diferenciada

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.