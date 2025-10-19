Más de S/ 14.4 millones se invertirán para el mejoramiento de 20 comisarías de Lima Metropolitana y Callao. A detalle, se realizará el mantenimiento en infraestructura (muros, techos), enchapes en muros, reacondicionamiento de ambientes necesarios, el mantenimiento de las instalaciones eléctricas (conexiones, redes, tableros eléctricos, pozos a tierra, etc..) y el mantenimiento a las instalaciones sanitarias (redesde agua y desagüe, sistemas de tanque elevado, aparatos sanitarios, etc..).

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica Seguil, comentó que dicha inversión se realizará a través del programa Foncodes.

Tras una visita inopinada a la Comisaría PNP Alfonso Ugarte, la titular del Midis aseguró que se potenciará la capacidad de atención de estos establecimientos policiales.

En dicha intervención, se contemplan tres áreas clave, como son zonas administrativas, de atención al público y la modernización tecnológica: oficinas administrativas y de atención al público, con escritorios, sillas ergonómicas, archivadores y espacios acogedores para denuncias; zonas especiales como dormitorios, comedores y espacios diferenciados para víctimas, con camas, lockers, mobiliario de comedor y ambientes privados; y la modernización tecnológica, que implica dotar a las comisarías de computadoras, radios digitales, centrales telefónicas y sistemas interconectados para mejorar la comunicación, respuesta ante emergencias y prevención del delito.

Acompañada del viceministro de Prestaciones Sociales, Julio Mendigure y del director ejecutivo de Foncodes, Luis Esquivel, la titular del Midis recorrió los ambientes del Centro de Emergencia Mujer y Familia (CEM) y la Unidad de Familia de la comisaría PNP Alfonso Ugarte, donde tomó conocimiento de los casos de atención a denuncias relacionadas a jóvenes y familia.