La Contraloría General de la República informó el hallazgo de 8,755 situaciones adversas en aspectos relacionados a la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana 2030 (PNMSC 2030), durante el operativo nacional en materia de seguridad ciudadana, realizado en febrero y marzo.

La entidad emitió 1,340 informes de control individuales detectadas en 695 comisarías a nivel nacional, seis Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional, 26 gobiernos regionales, 176 municipalidades provinciales, 492 municipalidades distritales y en el Ministerio del Interior (Mininter).

Riesgos en comisarías

El 100% de las comisarías inspeccionadas carece de un plan de adecuación a la Norma Técnica A.120 sobre accesibilidad universal en edificaciones.

El 82% no cuenta con certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones, ni condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, como rampas y desniveles en la acera.

463 comisarías no cuentan con alcoholímetros.

536 no cuentan radios móviles TETRA para estar intercomunicados.

De acuerdo al “Manual de patrullaje a pie, patrullaje motorizado y patrullaje a caballo”, los policías deben portar estos equipos durante sus actividades, lo contrario, afecta su integridad y limita labor de seguridad ciudadana, sin embargo, 452 no cuentan con escudos de protección, 63 no cuentan con varas de ley, 34 carecen de chalecos antibalas y 18 no cuentan con grilletes.

LEA TAMBIÉN: Ministerio del Interior restituye resguardo a magistrados que investigan al crimen organizado

Mininter y Escuelas PNP

El Mininter no cuenta con indicadores actualizados ni resultados del nivel de avance de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana 2030 (PNMSC 2030). Además, presenta deficiencias en la gestión de la información en materia de seguridad ciudadana. También se detectó que no elaboró el plan de adecuación de sistemas de videovigilancia.

En las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP se halló deficiencias en la infraestructura y el equipamiento. El informe expone situaciones detectadas como grietas, fisuras, techos en mal estado, deficiencias en el equipamiento y servicios, instalaciones eléctricas, luminarias, redes de internet y de agua en las escuelas, inadecuadas condiciones de servicios higiénicos y acceso para personas con discapacidad, entre otros, en las escuelas de Puente Piedra (Lima), Cusco, Tarapoto (San Martín), Piura, Huancayo (Junín) y Chiclayo (Lambayeque).

LEA TAMBIÉN: Empresarios piden condiciones mínimas de seguridad para invertir

Municipios y comités locales

La Contraloría identificó que en 16 municipalidades provinciales no se han implementado centros de capacitación para serenos, y funcionan sin las certificaciones correspondientes. En 187 municipios no cuentan con servicio de serenazgo, y en 58 no lo incluyeron en sus planes de seguridad ciudadana. En 108 municipalidades no se encontró equipamiento de protección del serenazgo.

En el informe se reportaron 10,749 cámaras operativas y 2,851 inoperativas, mientras que en 364 municipalidades no cuentan con cámaras de videovigilancia.

Asimismo, se identificó que el 23% de Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (Coprosec) y el 41% de Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (Codisec) no sesionaron de manera ordinaria por lo menos una vez cada dos meses en el año 2023.

Asimismo, el 35% de Consejos Regionales, 20% de Consejos Provinciales y 17% de Consejos Distritales no aprobaron su respectivo Plan de Acción Local de Seguridad Ciudadana 2024.

La Contraloría remitió el informe a las entidades evaluadas, a la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio del Interior y a la Comandancia General de la Policía Nacional, para que se disponga, supervise y adopten, de manera integral, las acciones correctivas que mitiguen y superen las situaciones adversas, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional.