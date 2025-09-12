El Poder Ejecutivo designó a Sandra Ivon Manrique Becerra como nueva viceministra de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

La medida fue oficializada mediante Resolución Suprema N° 013-2025-MIDIS, publicada hoy en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La norma precisa que la designación se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley N° 29792, que crea el Midis, así como en concordancia con las disposiciones que regulan la idoneidad para el acceso y ejercicio de la función pública.

En otro dispositivo legal, Resolución Suprema N° 012-2025-MIDIS, se dio por concluida la designación de Carlos Federico Barreda Tamayo al cargo de viceministro de Políticas y Evaluación Social del Midis, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Ambas resoluciones están refrendadas por la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, y por la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fanny Esther Montellanos Carbajal.