Midis. (Foto: GEC)
Midis. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El designó a Sandra Ivon Manrique Becerra como nueva viceministra de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

La medida fue oficializada mediante Resolución Suprema N° 013-2025-MIDIS, publicada hoy en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La norma precisa que la designación se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley N° 29792, que crea el Midis, así como en concordancia con las disposiciones que regulan la idoneidad para el acceso y ejercicio de la función pública.

LEA TAMBIÉN: Midis anuncia nuevo programa de alimentación escolar con modalidad diferenciada

En otro dispositivo legal, Resolución Suprema N° 012-2025-MIDIS, se dio por concluida la designación de Carlos Federico Barreda Tamayo al cargo de viceministro de Políticas y Evaluación Social del Midis, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Ambas resoluciones están refrendadas por la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, y por la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fanny Esther Montellanos Carbajal.

TE PUEDE INTERESAR

Fanny Montellanos, ministra del Midis, sostuvo que en designación de Santiváñez “no hay cálculo político”
MIDIS designa nuevas directoras ejecutivas de los programas Cuna Más y Juntos
Midis anuncia nuevo programa de alimentación escolar con modalidad diferenciada

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.