Sunafil. (Foto: GEC)
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) designó hoy a Edgar Alfonso Vallejos Florián

Mediante , publicada hoy en el diario El Peruano, se eligió a Edgar Alfonso Vallejos Florián en el cargo por un periodo de tres años.

Asimismo, se dio por concluida la designación de Enrique Michael Guevara Varela,

La presente Resolución Suprema es refrendada por el presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fausto Fernández Cáceres.

Sunafil es el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, así como de seguridad y salud en el trabajo. Además, brinda asesoría técnica, realiza investigaciones y propone la emisión de normas sobre dichas materias.

Según el artículo 11 de la Ley N° 29981 que crea la Sunafil y modificatorias el superintendente es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad y el titular del pliego presupuestal, designado por un período de tres años por Resolución Suprema, a propuesta del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

