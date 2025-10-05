Empresas deberán acreditar participación de trabajadores en la matriz de riesgos, según Sunafil. (Fuente: iStock)
Empresas deberán acreditar participación de trabajadores en la matriz de riesgos, según Sunafil. (Fuente: iStock)
Únete a nuestro canal
Newsletter legal
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

En el marco de sus funciones de prevención y asesoría, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) envió cartas informativas a distintas empresas para recordar la obligación de elaborar y actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles (Iperc).

TE PUEDE INTERESAR

Cáncer y empleo: ¿qué nuevas obligaciones legales deben cumplir las empresas en Perú?
Jornada laboral de seis horas al día en Perú: administrativos en Salud bajo la mira
Ley que declara nulos los despidos a trabajadores con cáncer: ¿Qué falta para aplicarla?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.