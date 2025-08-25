Imagen de archivo de un accidente laboral (foto: Reuters).
La Sunafil actualizará su protocolo de fiscalización en caso de accidentes laborales. Para ello, el pasado 21 de agosto publicó un proyecto de versión 2 de su directiva sobre actuaciones inspectivas de investigación en accidentes de trabajo e incidentes peligrosos. La primera versión fue publicada en el 2020.

