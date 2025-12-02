Lesly Shica afirma que el nuevo proceso para el programa escolar será abierto y acompañado por entes de control para garantizar transparencia en 2026. Foto: Midis.
Lesly Shica afirma que el nuevo proceso para el programa escolar será abierto y acompañado por entes de control para garantizar transparencia en 2026. Foto: Midis.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La anunció que mañana martes 2 de diciembre se iniciará una convocatoria pública, “abierta y transparente”, de la nueva versión del .

La funcionaria señaló que el servicio, antes conocido como , ha tenido cambios de nombre pero no una reforma estructural acorde con las necesidades de los más de 4 millones de niños atendidos.

Explicó que el proceso de convocatoria contará con el acompañamiento del Contralor General de la República, el Ministerio Público, Digesa y la participación de empresas “responsables”.

LEA TAMBIÉN: Refuerzan control y supervisión de la alimentación escolar en más de 67 mil colegios del país

“Queremos hacer una gestión transparente, y esa voluntad no solo puede ser de palabra”, afirmó en el programa Cuentas Claras, precisando que ya han sostenido reuniones con el organismo supervisor de contrataciones del Estado y con la Sociedad Nacional de Industrias.

Shica insistió en que las reformas buscan “recuperar la confianza de los padres de familia” y garantizar un proceso con control permanente. “Aquí no hay cosa que se va a esconder”, sostuvo.

El Midis convocará un proceso abierto y con acompañamiento del contralor, el Ministerio Público y Digesa para reformar el programa de alimentación escolar en 2026, anunció ministra Shica. Foto: Andina.
El Midis convocará un proceso abierto y con acompañamiento del contralor, el Ministerio Público y Digesa para reformar el programa de alimentación escolar en 2026, anunció ministra Shica. Foto: Andina.

Reconoce escenarios complejos

Sobre los casos de presunta corrupción que involucraron al programa, Shica indicó que “han existido, por supuesto, escenarios complejos que hoy vienen siendo investigados”, y que “cada una de esas imputaciones hechas se resuelva en el plano del sistema de justicia”.

No obstante, evitó pronunciarse sobre situaciones específicas fue una constante en sus respuestas. “Nosotros no tenemos dentro de nuestra competencia el sistema de justicia”, indicó.

Consultada por acusaciones que involucran al Gobierno Regional de La Libertad y otros actores políticos, la ministra reconoció que “cada uno de esos hechos llama la atención”, y que por esa razón “nosotros levantamos la voz”, pero insistió que cada una de esas situaciones deben ser llevados “en los fueros correspondientes”.

En esa misma línea, la . “Se han recibido mensajes, mandan algunos otros comentarios, de que no hablemos tanto del proceso”, reveló.

LEA TAMBIÉN: Ministra Lesly Shica denuncia amenazas tras reforma en el programa de alimentación escolar

Sostuvo que no puede revelar nombres y que las investigaciones están en curso. “Yo prefiero que eso se mantenga en la investigación que corresponde”, mencionó.

Finalmente, Shica descartó aspiraciones políticas en las próximas elecciones y afirmó que hoy su rol “es de servidora pública”. “De ninguna manera. Yo no tengo ninguna intención que esté relacionada con una postulación”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR

Midis presenta nuevo proceso de compras para alimentación escolar
Caso Qali Warma: Fiscalía ejecuta allanamientos en simultáneo en tres regiones
Midis sobre alimentos de Wasi Mikuna: No causaron intoxicación en escolares de Huánuco
Midis: se ha puesto el foco en fortalecer mecanismos de supervisión de alimentación escolar

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.