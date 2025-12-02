La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, anunció que mañana martes 2 de diciembre se iniciará una convocatoria pública, “abierta y transparente”, de la nueva versión del Programa de Alimentación Escolar para el 2026.

La funcionaria señaló que el servicio, antes conocido como Qali Warma, ha tenido cambios de nombre pero no una reforma estructural acorde con las necesidades de los más de 4 millones de niños atendidos.

Explicó que el proceso de convocatoria contará con el acompañamiento del Contralor General de la República, el Ministerio Público, Digesa y la participación de empresas “responsables”.

“Queremos hacer una gestión transparente, y esa voluntad no solo puede ser de palabra”, afirmó en el programa Cuentas Claras, precisando que ya han sostenido reuniones con el organismo supervisor de contrataciones del Estado y con la Sociedad Nacional de Industrias.

Shica insistió en que las reformas buscan “recuperar la confianza de los padres de familia” y garantizar un proceso con control permanente. “Aquí no hay cosa que se va a esconder”, sostuvo.

Reconoce escenarios complejos

Sobre los casos de presunta corrupción que involucraron al programa, Shica indicó que “han existido, por supuesto, escenarios complejos que hoy vienen siendo investigados”, y que “cada una de esas imputaciones hechas se resuelva en el plano del sistema de justicia”.

No obstante, evitó pronunciarse sobre situaciones específicas fue una constante en sus respuestas. “Nosotros no tenemos dentro de nuestra competencia el sistema de justicia”, indicó.

Consultada por acusaciones que involucran al Gobierno Regional de La Libertad y otros actores políticos, la ministra reconoció que “cada uno de esos hechos llama la atención”, y que por esa razón “nosotros levantamos la voz”, pero insistió que cada una de esas situaciones deben ser llevados “en los fueros correspondientes”.

En esa misma línea, la ministra confirmó que ha recibido amenazas. “Se han recibido mensajes, mandan algunos otros comentarios, de que no hablemos tanto del proceso” , reveló.

Sostuvo que no puede revelar nombres y que las investigaciones están en curso. “Yo prefiero que eso se mantenga en la investigación que corresponde”, mencionó.

Finalmente, Shica descartó aspiraciones políticas en las próximas elecciones y afirmó que hoy su rol “es de servidora pública”. “De ninguna manera. Yo no tengo ninguna intención que esté relacionada con una postulación”, sentenció.