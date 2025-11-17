Ministra Lesly Shica denuncia amenazas tras reforma en el programa de alimentación escolar. (Foto: Midis)
Ministra Lesly Shica denuncia amenazas tras reforma en el programa de alimentación escolar. (Foto: Midis)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica, denunció haber recibido amenazas y mensajes intimidatorios

La funcionaria Precisó que recibió mensajes, a través de intermediarios, pidiéndole que “baje sus apariciones públicas”, “no sonría” y “mantenga el statu quo”.

“Yo conozco lo que han vivido mis antecesores, pero les quiero decir claramente: aquí este equipo y especialmente yo, Leslie Chica, no claudica. Hay amenazas, puede haber temor de algún lado, pero yo cuento con el respaldo y el apoyo familiar, especialmente por mis padres”, precisó.

LEA TAMBIÉN: Midis refuerza presupuesto de ollas comunes y comedores populares con S/ 20 millones adicionales

Shica, a su vez, , incluso la de la expresidenta Dina Boluarte.

Asimismo, recordó que fue cesada anteriormente por enviar informes que generaron incomodidad, y afirmó que ha sido vetada por “levantar la voz” antes.

LEA TAMBIÉN: Invertirán más de S/ 14.4 millones para mejoramiento de comisarías de Lima y Callao

“Yo no he compartido ningún espacio con la señora (Dina Boluarte) mientras ha estado en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. He trabajado con más de seis presidentes y ocho ministros en distintas carteras. Y eso no significa que he trabajado políticamente para ellos”, añadió.

Cabe precisar que Además, se exigirá que los proveedores estén registrados oficialmente y se prohibirá intermediarios sin experiencia en el sector.

Shica también negó cualquier vinculación con figuras políticas del pasado y aclaró que no pertenece a ningún partido político. (Foto: Captura TV Perú)
Shica también negó cualquier vinculación con figuras políticas del pasado y aclaró que no pertenece a ningún partido político. (Foto: Captura TV Perú)

TE PUEDE INTERESAR

Gobiernos regionales que cumplieron metas en inclusión social recibieron S/62 millones
Asignación familiar y pensión “Contigo” podrán cobrarse juntos
Midis: se ha puesto el foco en fortalecer mecanismos de supervisión de alimentación escolar

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.