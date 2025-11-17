La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica, denunció haber recibido amenazas y mensajes intimidatorios tras anunciar la reestructuración del programa de alimentación escolar.

La funcionaria reveló que existen sectores interesados en mantener el sistema previo, los cuales buscan presionarla para que no continúe con los cambios. Precisó que recibió mensajes, a través de intermediarios, pidiéndole que “baje sus apariciones públicas”, “no sonría” y “mantenga el statu quo”.

“Yo conozco lo que han vivido mis antecesores, pero les quiero decir claramente: aquí este equipo y especialmente yo, Leslie Chica, no claudica. Hay amenazas, puede haber temor de algún lado, pero yo cuento con el respaldo y el apoyo familiar, especialmente por mis padres”, precisó.

Shica, a su vez, negó cualquier vinculación con figuras políticas del pasado y aclaró que no pertenece a ningún partido político ni ha tenido alianza con gestiones anteriores, incluso la de la expresidenta Dina Boluarte.

Asimismo, recordó que fue cesada anteriormente por enviar informes que generaron incomodidad, y afirmó que ha sido vetada por “levantar la voz” antes.

“Yo no he compartido ningún espacio con la señora (Dina Boluarte) mientras ha estado en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. He trabajado con más de seis presidentes y ocho ministros en distintas carteras. Y eso no significa que he trabajado políticamente para ellos”, añadió.

Cabe precisar que el nuevo Programa de Alimentación Escolar (PAE) priorizará la compra de alimentos con altos índices de valor nutricional como pan, menestras, frutas y leche. Además, se exigirá que los proveedores estén registrados oficialmente y se prohibirá intermediarios sin experiencia en el sector.