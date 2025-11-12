El Gobierno Regional de Huánuco, anfitrión del CER, recibió S/2′488, 643 como resultado del cumplimiento satisfactorio de sus indicadores. Foto: Midis
El Gobierno Regional de Huánuco, anfitrión del CER, recibió S/2′488, 643 como resultado del cumplimiento satisfactorio de sus indicadores. Foto: Midis
Más de S/62 millones serán transferidos por parte del Ejecutivo en favor de los 25 gobiernos regionales, a través del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), impulsado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

El Decreto Supremo que aprueba la transferencia de recurso durante el IX Consejo de Estado Regional (CER), en Huánuco.

Shica Seguil explicó que esta transferencia de S/62′ 078, 001 a los 25 gobiernos regionales del país se otorga en reconocimiento al cumplimiento de metas en el desarrollo infantil temprano, la educación de calidad, la salud y el acceso a agua segura, así como en la articulación territorial que hace posible que los tres niveles de gobierno trabajen unidos para lograr resultados sostenibles.

Con esta transferencia por el cumplimiento de metas de indicadores de gestión y cobertura correspondientes a la edición 2024-2025 del FED, se espera beneficiar a la población más vulnerable en todo el territorio nacional.

El Gobierno Regional de Huánuco, anfitrión del CER, recibirá S/2′488, 643 como resultado del cumplimiento satisfactorio de sus indicadores.

En la novena sesión del CER, la titular de Midis presentó los tres ejes de su gestión: impulso a los jóvenes para que hagan realidad su proyecto de vida, emprendimiento e inclusión económica por ciclo de vida, y seguridad alimentaria y educación escolar.

