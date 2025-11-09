Luego de iniciar su plan de eficiencia del gasto en el Gobierno Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó una nueva escala remunerativa para el personal del Servicio Diplomático del Perú.

De acuerdo al Decreto Supremo N° 250-2025-EF, los nuevos sueldos de este grupo de funcionarios irán desde los S/ 8 mil hasta los S/ 20 mil. Su entrada en vigencia, según el dispositivo legal, será desde el 15 de diciembre de este mismo año.

De manera desagregada, estos serán las nuevas remuneraciones, por categoría: embajador (S/ 20 mil), ministro (S/ 18 mil), ministro consejo (S/ 14 mil), primer secretario (S/ 12 mil), segundo secretario (S/ 10 mil) y tercer secretario (S/ 8 mil).

En el decreto, el MEF indica expresamente que este incremento de sueldos se financiará con cargo al presupuesto institucional de la Cancillería. En otras palabras, no se demandaría recursos extra al Tesoro Público para darle cumplimiento.

Vale precisar que la anterior escala remunerativa de los funcionarios del Servicio Diplomático del Perú se aprobó en 2015, vía el Decreto Supremo N° 354-2015-EF.

Una comparativa entre ambos dispositivos legales deja saber que el incremento aprobado por el gobierno de José Jerí representa duplicar el salario para los embajadores. Previo a este incremento, su remuneración ascendía a S/ 10 mil 600.