Elmer Schialer fue designado como asesor principal del despacho de Hugo de Zela. (Foto: Cancillería).
Elmer Schialer fue designado como asesor principal del despacho de Hugo de Zela. (Foto: Cancillería).
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El excanciller se queda en el Gobierno. Su sucesor en el cargo, , lo designó como principal asesor de su despacho ministerial.

La decisión fue formalizada el pasado martes 14, a través de la resolución ministerial 0675-2025-RE. En dicho documento se precisa que es necesario nombrar a Schialer como asesor en el puesto de confianza de la Cancillería.

LEA TAMBIÉN: Congreso: citan al canciller Schialer para este lunes 18 por caso de la isla Chinería

Además, se estipula que su nombramiento se realiza “por razones del servicio” y se ampara en la Ley del Servicio Diplomático de la República y su reglamento.

También se recuerda que los funcionarios del Servicio Diplomático pueden desempeñar funciones indistintamente en la Cancillería, conforme a los objetivos de la política exterior del Estado.

Schialer juró como ministro de Relaciones Exteriores en setiembre del 2024 y permaneció en el mismo cargo hasta último día del gobierno de .

LEA TAMBIÉN: Canciller Schialer: La isla Chinería es del Perú, no hay nada que discutir

SALUDA CONFORMACIÓN DEL GABINETE MINISTERIAL

La semana pasada, Schialer respaldó la conformación del nuevo gabinete ministerial encabezado por .

“Me parece muy bien. Me parece lo mejor que ha podido escogerse”, indicó a la prensa.

El exministro también saludó la designación de como presidente de la República, en reemplazo de Boluarte.

“José Jerí me parece estupendo. La mejor de las suertes. Es un buen hombre. Yo tuve la suerte de conocerlo cuando él era presidente de la Comisión de Presupuesto. Espectacular. Va a ser un gobierno espectacular. La verdad que sí”, sostuvo en aquella oportunidad.

LEA TAMBIÉN: Canciller Schialer sobre tensión limítrofe con Colombia: “Perú no va a ceder”

TE PUEDE INTERESAR

Izan bandera de Colombia en territorio peruano: Cancillería ya busca a culpables
Cancillería peruana rechaza declaraciones de presidenta de México sobre Pedro Castillo
Cancillería estará a cargo de la creación de la comisión que evaluará el retiro del Perú del SIDH

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.