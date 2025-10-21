El excanciller Elmer Schialer se queda en el Gobierno. Su sucesor en el cargo, Hugo de Zela, lo designó como principal asesor de su despacho ministerial.

La decisión fue formalizada el pasado martes 14, a través de la resolución ministerial 0675-2025-RE. En dicho documento se precisa que es necesario nombrar a Schialer como asesor en el puesto de confianza de la Cancillería.

Además, se estipula que su nombramiento se realiza “por razones del servicio” y se ampara en la Ley del Servicio Diplomático de la República y su reglamento.

También se recuerda que los funcionarios del Servicio Diplomático pueden desempeñar funciones indistintamente en la Cancillería, conforme a los objetivos de la política exterior del Estado.

Schialer juró como ministro de Relaciones Exteriores en setiembre del 2024 y permaneció en el mismo cargo hasta último día del gobierno de Dina Boluarte, quien fue vacada por una permanente incapacidad moral.

SALUDA CONFORMACIÓN DEL GABINETE MINISTERIAL

La semana pasada, Schialer respaldó la conformación del nuevo gabinete ministerial encabezado por Ernesto Álvarez Miranda.

“Me parece muy bien. Me parece lo mejor que ha podido escogerse”, indicó a la prensa.

El exministro también saludó la designación de José Jerí como presidente de la República, en reemplazo de Boluarte.

“José Jerí me parece estupendo. La mejor de las suertes. Es un buen hombre. Yo tuve la suerte de conocerlo cuando él era presidente de la Comisión de Presupuesto. Espectacular. Va a ser un gobierno espectacular. La verdad que sí”, sostuvo en aquella oportunidad.