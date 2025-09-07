Ya se activaron los protocolos correspondientes y se iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos, según Schialer. Foto: referencial / Howlanders Blog
Ya se activaron los protocolos correspondientes y se iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos, según Schialer. Foto: referencial / Howlanders Blog
Este domingo 7 de septiembre la plaza principal de la comunidad Tres Fronteras, en Putumayo (Loreto), amaneció con la , hecho que despertó la inquietud de los ciudadanos de dicha zona.

El canciller indicó a Canal N que ya se activaron los protocolos correspondientes y se iniciaron las investigaciones para encontrar a los responsables de colocar un símbolo extranjero en territorio peruano.

“Soy cauto. No vincularía este acto con aquel que vimos con el propio actor y autor, el señor Quintero, candidato (presidencial) colombiano. No podríamos estar especulando sin una base real y empírica”, mencionó el ministro, en referencia al video donde se ve a Daniel Quintero colocando la bandera colombiana en suelo peruano.

Ante los hechos, el consejero regional de Putumayo, Luis Cárdenas, denunció el abandono y desatención del Estado peruano, al punto que “no hay militares, ni Gobierno”.

El canciller Elmer Schialer reconoció el olvido estatal en dicha zona fronteriza. Foto: Composición

“Hay un clamor ahorita, hay un clamor de nuestros hermanos, los padres de familia y los estudiantes no tienen residencia estudiantil. Por parte del Estado, del gobierno, no hay presencia, especialmente no hay militares en la zona. Puedo decir que solamente hay bases del Ejército entre fronteras”, dijo a RPP.

Al respecto, el canciller Elmer Schialer reconoció el olvido estatal en dicha zona fronteriza. “Las fronteras del Perú, y básicamente aquellas en la Amazonía, con Ecuador, y Brasil, han estado siempre desatendidas y esto es algo que va a cambiar”, mencionó, citando el discurso de .

