El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó como “asesinato” el ataque militar de Estados Unidos contra una embarcación que supuestamente transportaba drogas por aguas del Caribe en el que murieron once supuestos “narcoterroristas” del Tren de Aragua.

“Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo”, dijo Petro en su cuenta de X acompañado de las imágenes del ataque divulgadas por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

Petro, que defiende un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas, aseguró que en Colombia desde hace décadas se captura a “los civiles que transportan drogas sin matarlos”.

“Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”, agregó el mandatario colombiano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el martes en la Casa Blanca que la Armada de su país destruyó un barco tripulado por narcotraficantes en aguas del Caribe donde EE.UU. ha hecho en las últimas semanas un despliegue naval con el propósito de “frenar el flujo de drogas”, según Washington.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 3, 2025

La Casa Blanca defendió la semana pasada esa operación, que incluye destructores, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear de ataque rápido, como parte de su estrategia antidrogas y aseguró que cuenta con el respaldo de varios países latinoamericanos.

El Gobierno colombiano, que ejerce la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), rechazó el lunes “la lógica de intervención” durante una reunión virtual de cancilleres convocada para analizar el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, cerca de las aguas de Venezuela.

Es “desproporcionada”

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, consideró como “desproporcionada” la presencia militar de Estados Unidos en aguas del Caribe para luchar contra el narcotráfico, un despliegue que el presidente venezolano Nicolás Maduro ha denunciado como una “amenaza” a su país.

La maniobra estadounidense contempla el envío de unos 4,000 efectivos cerca de territorio marítimo de Venezuela, cuyo mandatario considera que se trata de una acción para ejercer la “máxima presión” en su contra por parte del gobierno de Donald Trump.

“No hay duda de que los países de la región estamos comprometidos en esa lucha contra el narcotráfico pero esa presencia desproporcionada, frente a las tensiones que existen entre Venezuela y Estados Unidos, nos llevan a advertir que una injerencia no es posible porque Colombia, América Latina, es tierra de paz”, dijo la canciller en una rueda de prensa.

Sin mencionar directamente a Venezuela, el presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, ha insistido en que no apoyará ninguna “invasión” en Latinoamérica.

El lunes Maduro denunció que ocho barcos de Estados Unidos con 1,200 misiles “apuntan” hacia su país.

Washington aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro al acusarlo de presuntamente encabezar a una organización criminal llamada el cártel de los Soles. Petro sostiene que ese grupo “no existe” y se ha acercado al mandatario venezolano aunque no reconoció su reelección.

Ante las tensiones de Venezuela con Estados Unidos, Colombia convocó el lunes a una reunión de “urgencia” con los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Con el visto bueno de Petro, Caracas anunció la semana pasada el despliegue de miles de miembros de sus cuerpos de seguridad en la frontera con Colombia para operaciones antinarcotráfico.

Con información de EFE y AFP