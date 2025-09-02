Tripulantes del buque de guerra USS Sampson (DDG 102) de la Armada de EE.UU. en la Terminal Internacional de Cruceros de Amador, Ciudad de Panamá, el 2 de septiembre de 2025. (Foto de Martin BERNETTI / AFP)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó este martes que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un “ataque letal” contra un barco cargado con drogas procedente de Venezuela, poco después de que lo adelantara el presidente Donald Trump.

El presidente Donald Trump había adelantado más temprano que su país disparó a un barco cargado de drogas aparentemente procedente de Venezuela, sin ofrecer más detalles sobre una supuesta operación militar en el Caribe, donde la Marina estadounidense ha posicionado varios buques de guerra.

Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos”, dijo el presidente a la prensa durante una alocución en el Despacho Oval, antes de añadir que han detectado mucha droga y “estas provienen de Venezuela”

