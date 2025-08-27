Ejército de Estados Unidos publica imágenes de su despliegue cerca de Venezuela: Así va la operación. Foto: Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

hizo públicas fotografías de infantes de marina realizando ejercicios con fusiles en uno de los buques que han sido enviados al océano Atlántico, .

En una de las imágenes publicadas por el del país norteamericano, se observa a dos integrantes de apuntando con dos rifles durante una simulación en la cubierta del navío de ataque anfibio USS Iwo Jima, diseñado para transportar helicópteros, aviones de vigilancia costera, lanchas y vehículos de asalto.

Las imágenes fueron publicadas por el servicio audiovisual de la Defensa. Foto: Departamento de Defensa de Estados Unidos.
LEA TAMBIÉN: Petro defiende a Maduro: presidente de Colombia afirma que el Cartel de los Soles no existe

En las fotos también operando aeronaves, revisando la maquinaria de los buques y realizando simulación de otras maniobras.

Recordemos que más de , entre ellos unos 2 mil marines, además de aviones, barcos y lanzamisiles, han sido movilizados por el para patrullar en las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe, con el objetivo de combatir a los carteles del narcotráfico, aunque no se han confirmado los motivos de la movilización.

LEA TAMBIÉN: Despliegue militar de EE.UU. frente a Venezuela: para Maduro es “David contra Goliat”

Por su parte, el , Vladimir Padrino, calificó estas acciones como una “agresión” de Estados Unidos.

“No faltará alguien que empiece a decir (que) están asustados. Aquí no hay espacio para el miedo», expresó el militar en la .

Por su parte, la ante Naciones Unidas denunció en una comunicación “la escalada de acciones hostiles y amenazas del ”.

Además, aseguró que el despliegue en el Atlántico de buques como “el USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino (de propulsión) nuclear de ataque rápido”, representan “una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales”.

Elaborado con información de EFE.

