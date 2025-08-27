El Ejército de Estados Unidos hizo públicas fotografías de infantes de marina realizando ejercicios con fusiles en uno de los buques que han sido enviados al océano Atlántico, cerca de Venezuela.

En una de las imágenes publicadas por el servicio audiovisual de la Defensa del país norteamericano, se observa a dos integrantes de los marines apuntando con dos rifles durante una simulación en la cubierta del navío de ataque anfibio USS Iwo Jima, diseñado para transportar helicópteros, aviones de vigilancia costera, lanchas y vehículos de asalto.

Las imágenes fueron publicadas por el servicio audiovisual de la Defensa. Foto: Departamento de Defensa de Estados Unidos.

En las fotos también se observa a militares operando aeronaves, revisando la maquinaria de los buques y realizando simulación de otras maniobras.

Recordemos que más de 4 mil militares, entre ellos unos 2 mil marines, además de aviones, barcos y lanzamisiles, han sido movilizados por el gobierno de Donald Trump para patrullar en las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe, con el objetivo de combatir a los carteles del narcotráfico, aunque no se han confirmado los motivos de la movilización.

Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, calificó estas acciones como una “agresión” de Estados Unidos.

“No faltará alguien que empiece a decir (que) están asustados. Aquí no hay espacio para el miedo», expresó el militar en la televisión pública de Venezuela.

Por su parte, la Misión Permanente de Venezuela ante Naciones Unidas denunció en una comunicación “la escalada de acciones hostiles y amenazas del Gobierno de los Estados Unidos de América”.

Además, aseguró que el despliegue en el Atlántico de buques como “el USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino (de propulsión) nuclear de ataque rápido”, representan “una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales”.

Elaborado con información de EFE.