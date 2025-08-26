Donald Trump responde a la pregunta de un periodista mientras preside una reunión del Gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, el 26 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

de Estados Unidos, , mencionó que su administración pedirá la pena de muerte para quienes en la capital del país, , como parte de su plan para acabar con la criminalidad en esta ciudad.

“Si alguien asesina a alguien en la capital, pena de muerte”, dijo durante la séptima reunión de .

LEA TAMBIÉN: ¿Qué hizo Lisa Cook, gobernadora de la Fed, para desatar la ira de Trump?

Según , esta es una medida de prevención “muy fuerte”, pero aseguró que toda está de acuerdo.

“No sé si estamos preparados para esto en este país. Pero no tenemos otra opción. (…) Si alguien mata a alguien, va a ser pena de muerte”, acotó.

forma parte de su estrategia para acabar con lo que considera una “” en la capital estadounidense, donde, a pesar de los altos niveles de delitos, las cifras se mantienen en su punto más bajo de los últimos 30 años.

LEA TAMBIÉN: Aranceles de Trump obligan a 25 países a suspender envíos de paquetes pequeños a EE.UU.

El 11 de agosto, de la seguridad de Washington, por 30 días inicialmente, amparándose en la ley que permite intervenir la autoridad de la ciudad justificando que existe una emergencia por la alta criminalidad.

Además, de los 800 miembros de la ya activados, seis estados gobernados por republicanos, como Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee, enviarán también más efectivos.

LEA TAMBIÉN: Después de Intel, EE.UU. contempla participaciones en empresas de defensa

Con su llegada, el número de llega a unos 2 mil, mientras que en también patrullan la Policía Metropolitana y agentes federales del FBI, la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Elaborado con información de EFE.

Donald Trump habla durante una reunión de su gabinete, este 26 de agosto de 2025, donde propone usar la pena de muerte para controlar la criminalidad en Washington. EFE/Aaron Schwartz/Pool
