Lisa Cook. Foto: Anna Rose Layden/Bloomberg
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes por la noche que destituirá a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, por un presunto fraude hipotecario.

