El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el martes que las entrevistas para elegir al sucesor del presidente de la , , se desarrollarán alrededor del 1 de septiembre, con 11 candidatos considerados para el puesto.

La elección del sucesor de Powell por parte del presidente es un proceso seguido muy de cerca por los mercados, luego de que el mandatario criticara repetidamente al banco central por su decisión de mantener la tasa de interés en niveles que considera altos.

El -nombrado por Trump- al frente de la Fed, termina en mayo de 2026.

Los responsables de han abordado con cautela los recortes en las tasas mientras monitorean los efectos de los aranceles aduaneros impuestos por Trump que afectan a socios comerciales.

Trump no ha ocultado su desdén, llegando a llamar abiertamente a Powell “idiota” e “imbécil” en los últimos meses.

Los recortes de tasas abaratan los créditos y por lo tanto impulsan el consumo y la inversión. La Fed, un banco central independiente, las regula en función de un doble mandato: contener la inflación y asegurar el pleno empleo.

La semana pasada, el presidente Trump dijo que podría nombrar al próximo presidente de la un poco antes de lo previsto” y añadió que había reducido a tres o cuatro los candidatos potenciales para suceder a .

Nombraré a un nuevo presidente en algún momento dentro del próximo... Creo que lo nombraré un poco antes, al nuevo presidente. He reducido la lista a tres o cuatro nombres”, dijo Trump el miércoles durante un evento en el Centro Kennedy de Washington, donde describió a los candidatos como “todos buenos, todos excelentes”.

Con información de AFP y Bloomberg

