En el frente interno, el principal factor que incidirá en la cotización del dólar estará marcado por las próximas elecciones presidenciales | Foto: EFE
En el frente interno, el principal factor que incidirá en la cotización del dólar estará marcado por las próximas elecciones presidenciales | Foto: EFE
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

La cotización del dólar en Perú cerró en S/ 3.55 el pasado viernes 15 de agosto. Ello implica una baja de -5.3% en lo que va del año.

TE PUEDE INTERESAR

Tarifas eléctricas bajan en agosto gracias a la caída del dólar y combustibles
Dólar, sol, pesos y real: el rumbo de las monedas para este 2025, según Credicorp Capital
Dólar cede y oro se afianza: 2 datos que encienden alertas en EE.UU. y cambian tendencia
Dólar repunta en medio de aranceles de Estados Unidos, ¿qué pasará en agosto?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.