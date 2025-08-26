A Wall Street sign in front of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York, US, on Monday, July 28, 2025. US equity futures climbed along with the dollar after the European Union reached a trade deal with President Donald Trump, and signs mounted that the US and China will extend their truce. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Agencia Bloomberg
El dólar caía, los rendimientos de los bonos a más largo plazo subían y las acciones oscilaban, después de que el intento de Donald Trump de remover a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, avivara las preocupaciones sobre la independencia del banco central y los riesgos de inflación.

