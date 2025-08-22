Es lamentable, pero la realidad indica que vivimos en un mundo donde muchas personas intentan estafar a otras. Es por eso que existen muchos billetes de dólares estadounidenses que son falsos y circulan como si fueran verdaderos. Si tú por tu trabajo o por x motivos tienes que manejar este dinero, sabes muy bien que es importante conocer cómo identificar los dólares falsos. Dicho esto, te cuento que puedes detectarlos con la cámara de tu celular. A continuación, te hablaré más acerca de este singular truco.

Gracias a la tecnología móvil se pueden lograr muchas cosas hoy en día, pero sin duda muy pocos imaginaron que llegaría el momento en que la cámara de un celular inteligente podría ser muy útil para detectar un dólar falso. Esto es posible debido a la incorporación de sensores fotográficos de alta definición, linterna integrada y procesadores avanzados en los teléfonos actuales.

Para poder aprovechar muy bien esas características, la Oficina de Grabado e Impresión de EE.UU. (BEP, por sus siglas en inglés), que es la entidad responsable de la producción del papel moneda, junto con la Junta de la Reserva Federal, puso a disposición la aplicación gratuita Cash Assist, que justamente ayuda a los usuarios a detectar los dólares falsos. Está disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en Apple App Store para iOS

La app está disponible para toda aquella persona que esté interesada en aprender a identificar las características de seguridad de los dólares estadounidenses. Para ser más exactos, funciona como un complemento del curso en línea del Programa Educación sobre la Moneda de EE.UU.

Los billetes de dólares estadounidenses son la moneda de curso legal de los Estados Unidos y están emitidos por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Grabado e Impresión. (Foto: herstockart / iStock)

La aplicación cuenta con un ‘Detector de Denominación’

Con Cash Assist vas a poder ver las señales que diferencian un billete genuino de una posible falsificación. La aplicación permite escanear un ejemplar con la cámara del teléfono. Una vez que se haya capturado la imagen, se activará el ‘Detector de Denominación’, que identificará el valor de la pieza y mostrará las marcas de seguridad incorporadas por la Reserva Federal.

Ten en cuenta que, de acuerdo a La Nación, “el ‘Simulador de Comprobación de Inclinación’ reproduce digitalmente el efecto de movimiento en los elementos de seguridad, lo que facilita observar cómo se comportan bajo distintas posiciones”.

Los billetes de dólares estadounidenses pueden tener ejemplares alterados y falsificados. Por esa razón es fundamental saber identificarlos muy bien. (Foto: Andrii Iemelyanenko / iStock)

También es importante recalcar que si bien no autentifica billetes por sí sola, el hecho de que brinde la información necesaria para reconocer señales de legitimidad es estupendo. Además, la app indica cómo proceder en caso de sospechar la presencia de un billete falso.

La mayoría de sus funciones pueden usarse sin conexión a Internet

Si es que planeas utilizar la aplicación, debes saber que la mayoría de sus funciones pueden usarse sin conexión a Internet y que Cash Assist incluye un acceso rápido a las descripciones de seguridad de cada denominación. “Esto facilita la consulta de microtextos, marcas de agua, hilos de seguridad y otros elementos y los compara con el billete en mano”, subrayó el citado medio.