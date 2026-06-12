Miles de usuarios reportaron una caída de Facebook e Instagram este 12 de junio. | Crédito: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini
Miles de usuarios reportaron una caída de Facebook e Instagram este 12 de junio. | Crédito: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
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Miles de personas en diferentes países reportaron dificultades para utilizar Facebook e Instagram este viernes 12 de junio. Entre los problemas más frecuentes se encontraban fallas al iniciar sesión, publicaciones que no cargaban, errores al enviar mensajes y problemas para actualizar el contenido. La situación generó inquietud entre los usuarios que dependen de estas plataformas para comunicarse, informarse o realizar actividades laborales. De acuerdo con los reportes recopilados por , los inconvenientes afectaron a numerosos servicios de Meta. Hasta ahora, la empresa no ha detallado la causa de la interrupción, aunque este tipo de incidentes suele estar relacionado con problemas técnicos en la infraestructura o los sistemas de acceso de la compañía.

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¿Qué pasó con Facebook e Instagram?

Durante las primeras horas de este viernes 12 de junio, usuarios de diferentes países comenzaron a reportar que Facebook e Instagram presentaban errores de funcionamiento. Entre los problemas más comunes se encontraban cierres de sesión inesperados, imposibilidad de cargar el feed de noticias, dificultades para enviar mensajes y fallas al intentar ingresar a las aplicaciones.

Así luce Instagram durante la caída del servicio: el feed no carga y las publicaciones dejan de aparecer para los usuarios. | Crédito: Captura de pantalla
Así luce Instagram durante la caída del servicio: el feed no carga y las publicaciones dejan de aparecer para los usuarios. | Crédito: Captura de pantalla

Aunque algunos usuarios especularon sobre posibles ataques informáticos o problemas de seguridad, hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial de que esa sea la causa. De hecho, en eventos similares ocurridos anteriormente, Meta ha atribuido las interrupciones a problemas técnicos internos.

¿La caída de Facebook e Instagram es global?

Los reportes provienen de diversas regiones, incluyendo Estados Unidos, España, México y otros países, lo que sugiere que la interrupción no estaría limitada a una sola zona geográfica. Sin embargo, algunos usuarios aseguran que los servicios continúan funcionando con normalidad, por lo que podría tratarse de una falla parcial o de una restauración gradual del sistema.

Así luce Facebook durante la caída del servicio: la plataforma no carga correctamente y muestra errores al intentar acceder al contenido. | Crédito: Captura de pantalla
Así luce Facebook durante la caída del servicio: la plataforma no carga correctamente y muestra errores al intentar acceder al contenido. | Crédito: Captura de pantalla

Qué hacer mientras se restablece el servicio de Facebook e Instagram

Si Facebook o Instagram no funcionan correctamente en tu dispositivo, los especialistas recomiendan mantener la calma y evitar acciones apresuradas. Estas son algunas medidas útiles:

  • Verifica si otras personas también están experimentando el problema.
  • No cambies tu contraseña si sospechas que se trata de una caída general del servicio.
  • Evita ingresar tus datos en sitios o enlaces que prometan “recuperar” tu cuenta.
  • Comprueba si la aplicación tiene actualizaciones pendientes.
  • Espera algunos minutos y vuelve a intentarlo más tarde.
SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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