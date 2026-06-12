Miles de personas en diferentes países reportaron dificultades para utilizar Facebook e Instagram este viernes 12 de junio. Entre los problemas más frecuentes se encontraban fallas al iniciar sesión, publicaciones que no cargaban, errores al enviar mensajes y problemas para actualizar el contenido. La situación generó inquietud entre los usuarios que dependen de estas plataformas para comunicarse, informarse o realizar actividades laborales. De acuerdo con los reportes recopilados por Downdetector, los inconvenientes afectaron a numerosos servicios de Meta. Hasta ahora, la empresa no ha detallado la causa de la interrupción, aunque este tipo de incidentes suele estar relacionado con problemas técnicos en la infraestructura o los sistemas de acceso de la compañía.

¿Qué pasó con Facebook e Instagram?

Durante las primeras horas de este viernes 12 de junio, usuarios de diferentes países comenzaron a reportar que Facebook e Instagram presentaban errores de funcionamiento. Entre los problemas más comunes se encontraban cierres de sesión inesperados, imposibilidad de cargar el feed de noticias, dificultades para enviar mensajes y fallas al intentar ingresar a las aplicaciones.

Así luce Instagram durante la caída del servicio: el feed no carga y las publicaciones dejan de aparecer para los usuarios. | Crédito: Captura de pantalla

Aunque algunos usuarios especularon sobre posibles ataques informáticos o problemas de seguridad, hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial de que esa sea la causa. De hecho, en eventos similares ocurridos anteriormente, Meta ha atribuido las interrupciones a problemas técnicos internos.

¿La caída de Facebook e Instagram es global?

Los reportes provienen de diversas regiones, incluyendo Estados Unidos, España, México y otros países, lo que sugiere que la interrupción no estaría limitada a una sola zona geográfica. Sin embargo, algunos usuarios aseguran que los servicios continúan funcionando con normalidad, por lo que podría tratarse de una falla parcial o de una restauración gradual del sistema.

Así luce Facebook durante la caída del servicio: la plataforma no carga correctamente y muestra errores al intentar acceder al contenido. | Crédito: Captura de pantalla

Qué hacer mientras se restablece el servicio de Facebook e Instagram

Si Facebook o Instagram no funcionan correctamente en tu dispositivo, los especialistas recomiendan mantener la calma y evitar acciones apresuradas. Estas son algunas medidas útiles:

Verifica si otras personas también están experimentando el problema.

No cambies tu contraseña si sospechas que se trata de una caída general del servicio.

Evita ingresar tus datos en sitios o enlaces que prometan “recuperar” tu cuenta.

Comprueba si la aplicación tiene actualizaciones pendientes.

Espera algunos minutos y vuelve a intentarlo más tarde.