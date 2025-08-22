El S&P 500 subía un 1.2%, poniendo fin a una racha de cinco días de caídas, con un repunte de las acciones tecnológicas de megacapitalización que impulsó el mercado.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años bajaban seis puntos básicos, hasta el 4.27%. Los mercados monetarios aumentaron las apuestas por una flexibilización de la política monetaria en septiembre. El dólar caía.

Powell afirmó que “las perspectivas de base y el cambio en el equilibrio de los riesgos pueden justificar un ajuste de nuestra postura política”. El presidente de la Fed también señaló que “la estabilidad de la tasa de desempleo y otras medidas del mercado laboral nos permiten actuar con cautela al considerar cambios en nuestra postura política”.

En cuanto al mercado laboral, Powell afirmó que, aunque “parece estar en equilibrio, se trata de un equilibrio curioso, resultado de una marcada desaceleración tanto de la oferta como de la demanda de trabajadores. Esta situación inusual sugiere que están aumentando los riesgos a la baja para el empleo”.

Bonos del Tesoro se disparan

Los bonos del Tesoro subieron con fuerza después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, abriera cuidadosamente la puerta a un recorte de las tasas de interés el próximo mes, citando los riesgos del mercado laboral incluso en medio de las preocupaciones por la inflación.

Los rendimientos cayeron en todos los plazos, con los títulos a dos años retrocediendo hasta siete puntos básicos, mientras que el bono de referencia a 10 años descendió a 4.27%.

En comentarios preparados para la conferencia anual de la Fed en Jackson Hole, Wyoming, Powell dijo: “la estabilidad de la tasa de desempleo y otras medidas del mercado laboral nos permiten proceder con cuidado mientras consideramos cambios en nuestra postura de política monetaria”.

Los operadores aumentaron inmediatamente las apuestas a un recorte de un cuarto de punto porcentual en septiembre. Los swaps de tasas de interés muestran una probabilidad superior al 85% de una reducción de tasas, mientras que antes de que Powell comenzara a hablar, las probabilidades rondaban el 65%.