El viernes 22 de agosto el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, con los mercados a la expectativa del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el simposio anual del organismo en Jackson Hole.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.525. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.539 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 5.90% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.510 y se vende a S/ 3.540, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.533 a la compra y S/ 3.541 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina bajaron el día anterior, en una jornada de avance generalizado del dólar tras datos económicos de Estados Unidos y a la espera de señales del futuro de la política monetaria de la Reserva Federal.

Este viernes, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrecerá un discurso en el simposio anual del organismo en Jackson Hole

y los inversores buscarán pistas sobre hacia dónde se inclinará el banco central con las tasas de interés, especialmente en su reunión de septiembre.

Los mercados esperan un recorte las tasas de 25 puntos básicos el próximo mes.